Inteligencia Artificial

Así funciona Gemini 2.5 Computer Use para automatización digital

hace 9 horas

Google ha presentado Gemini 2.5 Computer Use, una inteligencia artificial avanzada que revoluciona la automatización digital al permitir que los agentes naveguen, interactúen y operen con páginas web de manera natural, como lo haría una persona.

Esta tecnología está diseñada principalmente para navegadores, pero ya muestra también sus capacidades en dispositivos móviles, acelerando procesos y ayudando a probar software.

¿Qué es Gemini 2.5 Computer Use?

Gemini 2.5 Computer Use es el nuevo modelo de IA de Google, construido sobre la arquitectura Gemini 2.5 Pro, que permite la interacción directa con interfaces gráficas a través de un ciclo de análisis, ejecución y retroalimentación visual.

Así, la IA puede hacer clics, escribir, desplazar elementos, seleccionar opciones e incluso completar y enviar formularios complejos, con una precisión y velocidad que superan a otras soluciones del mercado.

Ventajas frente a otras tecnologías

Una de las características más destacadas de Gemini 2.5 Computer Use es que obtiene resultados líderes en diversas pruebas y puntos de referencia como WebArena, Online-Mind2Web y WebVoyager.

Supera en precisión y baja latencia a las alternativas actuales, logrando más del 70% de precisión en simulaciones complejas y manteniendo respuestas ágiles, algo fundamental en aplicaciones en tiempo real.

Cómo funciona: interacción multimodal e iterativa

La clave de Gemini 2.5 Computer Use está en el procesamiento multimodal: reúne texto, capturas de pantalla y el historial de acciones para tomar decisiones.

A través del módulo computer_use de la API Gemini, los desarrolladores envían la meta de usuario y el entorno visual.

El modelo analiza, decide la operación (clic, relleno de formulario, arrastre, etc.) y ejecuta, solicitando confirmación humana en acciones críticas. Todo esto se repite hasta completar la tarea, adaptándose de forma segura a los cambios en la interfaz.

Aplicaciones prácticas y disponibilidad

Aunque está principalmente optimizado para navegadores, también funciona en algunas aplicaciones móviles.

Desarrolladores, startups y empresas ya pueden acceder a una vista preliminar de Gemini 2.5 Computer Use a través de Google AI Studio y Vertex AI, sin requerir configuraciones complejas. Entre los casos de uso destacan:

  • Automatización de entrada de datos y gestión en plataformas web.
  • Pruebas y validaciones de interfaces de usuario.
  • Organización de tableros visuales y clasificación de tareas.
  • Creación de asistentes virtuales capaces de operar en diferentes ambientes digitales.

Limitaciones y perspectivas de futuro

Por ahora, Gemini 2.5 Computer Use reconoce 13 tipos de acciones básicas y su enfoque principal sigue siendo el entorno de navegador.

Todavía no está optimizado para controlar sistemas operativos de escritorio de forma integral, aunque se esperan futuras versiones con mayor alcance.

Google recalca que la seguridad se logró incorporando filtros inteligentes y solicitando validaciones para evitar acciones de alto riesgo, protegiendo tanto a los usuarios como a la integridad de los sistemas.

Fuente: Google

Etiquetas
hace 9 horas

Artículos relacionados

Desafíos y oportunidades en la regulación de la IA en México

hace 13 horas

Esta cabeza robótica es tan realista que asusta

hace 22 horas

AMD dispara sus acciones 34% por contrato de chips para OpenAI

hace 2 días

Jeff Bezos advierte sobre burbuja industrial de IA, pero con un impacto positivo

hace 2 días
Back to top button
PasionMóvil
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible.

La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudarnos a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Nunca almacenamos información personal.

Tienes toda la información sobre privacidad, derechos legales y cookies en nuestra página de privacidad y cookies.

Adblock Detectado

Por favor desactiva tu Adblock para poder navegar en nuestro sitio web