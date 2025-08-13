Gemini 2.5 Deep Think, la IA de Google que revoluciona el razonamiento

Un salto en inteligencia artificial ¿Qué es Gemini 2.5 Deep Think?

Google DeepMind acaba de anunciar Gemini 2.5 Deep Think, su modelo de inteligencia artificial más avanzado hasta la fecha en materia de razonamiento.

Disponible inicialmente para suscriptores del plan Google AI Ultra, este sistema da un paso gigante al permitir que múltiples “agentes” de IA colaboren en paralelo para resolver preguntas y desafíos complejos.

A diferencia de los modelos tradicionales, esta arquitectura puede explorar y combinar varias posibles soluciones a la vez, mejorando significativamente la calidad y profundidad de sus respuestas.

¿En qué destaca Gemini 2.5 Deep Think frente a otras IA?

La gran innovación de Gemini 2.5 Deep Think radica en su enfoque multiagente. Cada pregunta activa varios procesos internos capaces de explorar, comparar y refinar ideas hasta llegar a la mejor solución.

Este enfoque no solo incrementa la creatividad y la capacidad estratégica del modelo, sino que también permite desglosar problemas complejos en pasos más manejables y efectivos.

Además, puede trabajar con herramientas externas, ejecutar código, acceder a búsquedas web y generar respuestas mucho más largas y detalladas.

Logros y benchmarks: superando a la competencia

Gemini 2.5 Deep Think no es únicamente una promesa, sino una realidad probada. Obtuvo una medalla de oro en la International Math Olympiad (IMO) 2025 usando una variante dedicada del modelo, capaz de razonar durante horas —mucho más allá del alcance de una IA convencional.

En benchmarks exigentes como Humanity’s Last Exam (HLE), que mide la capacidad para responder miles de preguntas de matemáticas, humanidades y ciencia, Gemini 2.5 Deep Think alcanzó 34.8% de aciertos sin herramientas, superando a Grok 4 de xAI (25.4%) y o3 de OpenAI (20.3%).

En LiveCodeBench 6, especializado en tareas de programación competitiva, logró un impresionante 87.6%, muy por encima de Grok 4 (79%) y o3 (72%).

Casos de uso: creatividad, ciencia y desarrollo

La nueva IA de Google sobresale en tareas que requieren un razonamiento avanzado: planeación estratégica, creatividad, desarrollo web detallado y resolución de problemas matemáticos de alto nivel. Por ejemplo, es capaz de generar código para proyectos complejos y proponer soluciones innovadoras para desafíos de investigación científica.

Incluso, matemáticos profesionistas han validado su utilidad al resolver con éxito conjeturas que habían permanecido años sin demostración.

Accesibilidad, costos y futuro del multiagente

Gemini 2.5 Deep Think, debido a sus altos requerimientos computacionales, estará disponible inicialmente solo para usuarios del plan Ultra (USD$250/mes). Google planea liberar acceso vía API a un grupo selecto de desarrolladores y empresas en las próximas semanas.

Además, liberará la variante usada en la IMO a la comunidad académica, buscando retroalimentación para mejorar su desempeño en entornos científicos y de investigación.

El auge de los modelos multiagente no es exclusivo de Google: otras empresas líderes como xAI (con Grok 4 Heavy) y Anthropic también están adoptando este enfoque, aunque su alto costo limita el acceso a usuarios profesionales y suscriptores premium.