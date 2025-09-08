Prueba la edición de imágenes inteligente y gratuita con Nano Banana en Gemini

Hace apenas diez días Google activó para todo el mundo Gemini 2.5 Flash Image, conocido ahora como Nano Banana, una herramienta de su plataforma de inteligencia artificial que permite editar imágenes con un nivel de personalización y creatividad que antes era exclusivo de expertos en diseño digital.

Desde su lanzamiento, se han editado o generado más de 200 millones de imágenes, mientras que la cantidad de usuarios en Gemini creció en 10 millones en menos de dos semanas.

Transformaciones visuales sin límites

Nano Banana acepta instrucciones sencillas y puede ejecutar operaciones que van desde modificar el fondo de una foto, restaurar imágenes antiguas, crear retratos corporativos, cambiar la vestimenta y hasta simular otra edad de los personajes.

También permite modificar la hora del día en que se tomó la imagen, añadir mascotas, transformar rostros y expresiones faciales, alterar la posición de la cámara y ampliar el contexto del encuadre, logrando resultados visuales que lucen naturales y consistentes.

Todo esto es posible mediante comandos de lenguaje natural, lo que facilita el uso tanto para personas con experiencia como para quienes se acercan por primera vez a la edición con IA.

Estilos y plantillas: creatividad asistida

Más allá de las ediciones libres, Google ha integrado en Nano Banana plantillas que simplifican el proceso y permiten a cualquier usuario experimentar sin complicaciones.

Destacan opciones como ‘Time Traveler’, que simula la apariencia en distintas décadas, ‘Style Lookbook’ para probar diferentes estilos de ropa, y ‘Miniature Me’, que convierte el rostro en muñequitos articulados.

Otras plantillas permiten explorar expresiones corporativas, peinados, escenas imposibles y retratos con estética profesional. Este enfoque busca que editar imágenes sea accesible para cualquier perfil, eliminando la necesidad de recordar comandos complejos y potenciando la creatividad cotidiana.

Uso sencillo, resultados inmediatos

El acceso a Nano Banana está disponible de forma gratuita a través de Gemini, desde la web o las aplicaciones móviles.

No se necesita instalar software adicional ni contar con conocimientos técnicos; basta cargar una imagen y escribir en un prompt lo que se desea modificar o crear. Los cambios se procesan en segundos, y el usuario puede descargar la versión final o generar variantes según prefiera.

Para proyectos más intensivos, como desarrolladores o empresas que requieren altos volúmenes de procesamiento, existe la opción de utilizar la API comercial de Google, que tiene costos diferenciados por uso.