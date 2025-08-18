Google mejora Gemini con chats temporales y recomendaciones personalizadas

Google acaba de anunciar dos innovaciones clave para su asistente con IA, Gemini, buscando llevar la experiencia móvil de sus usuarios a otro nivel.

La app para Android integrará respuestas personalizadas, capaces de recordar preferencias y detalles de interacciones pasadas, así como una modalidad de chats temporales para quienes valoran la privacidad ante todo.

¿Qué son las respuestas personalizadas?

Esta función permite a Gemini recopilar información de distintas conversaciones pasadas para adaptar sus recomendaciones y respuestas, logrando una interacción más cercana y útil.

Por ejemplo, si en una charla mencionaste tu cómic favorito y después pides ideas para una fiesta, Gemini podrá sugerir temáticas, comida y hasta actividades inspiradas en ese personaje.

Lo notable es que, cuanto más uses la app, mejor te conocerá y más atinadas serán sus propuestas.

No se trata solo de recordar gustos, sino de entenderte de manera continua, sin tener que repetir tus intereses una y otra vez. Eso ahorra tiempo y hace que la experiencia sea mucho más fluida, ideal para quienes buscan inmediatez y personalización en sus asistentes digitales.

Chats temporales: privacidad al siguiente nivel

Ahora también es posible tener conversaciones en las que la información no se almacena de forma permanente ni se utiliza para entrenar modelos de IA o personalizar futuros chats.

El modo de chats temporales es perfecto para discutir temas delicados o hacer preguntas que prefieres mantener totalmente privadas.

Estos chats se mantienen en los servidores de IA de Google solo durante 72 horas: tiempo suficiente para procesar la respuesta o retroalimentación. Después, se eliminan de manera permanente. Además, no aparecen en tu historial ni quedan registradas en la actividad de la app.

Disponibilidad y cómo gestionar tus datos

Por el momento, las respuestas personalizadas solo están disponibles con el modelo Gemini 2.5 Pro y no pueden ser usadas en países de la Unión Europea, Suiza ni el Reino Unido.

Esta función se irá extendiendo a más regiones y modelos como Gemini 2.5 Flash en las próximas semanas.

Ambas novedades estarán activadas por defecto. Sin embargo, puedes desactivar, gestionar o borrar tu historial entrando a la configuración de Gemini, en el apartado de “contexto personal” y “tus chats pasados”.

También existe la opción de pausar el guardado de actividad, renombrado como “Keep Activity”, para quienes desean incluso más control sobre su información.

Al facilitar el control total sobre los datos y la memoria de los chats, Gemini suma puntos para quienes buscan asistentes digitales para gestionar desde tareas diarias hasta ideas creativas, sin poner en riesgo su privacidad.

Fuente: Google