¿Eres estudiante? Así puedes obtener 1 año gratis de Google AI Pro
Google ofrece acceso gratuito durante 12 meses a su Plan AI Pro a estudiantes universitarios en México, desbloqueando herramientas avanzadas de IA para potenciar el aprendizaje y la creatividad.
Un impulso a tu productividad académica
A partir del 3 de septiembre de 2025, cualquier estudiante mayor de 18 años inscrito en una universidad mexicana puede registrarse para obtener Google AI Pro sin costo hasta el 3 de noviembre de 2025. Este plan incluye:
- Chats ilimitados con Gemini mediante el modelo 2.5 Pro, reconocido por su alta capacidad de razonamiento y síntesis de información.
- Carga y análisis de imágenes para enriquecer proyectos visuales.
- Generación automática de cuestionarios, ideal para repasar materias de forma interactiva.
- Funciones avanzadas de investigación con Deep Research, que explora, analiza y sintetiza contenido web en informes detallados y ofrece resúmenes en audio.
- 2 TB de almacenamiento en la nube, suficiente para guardar apuntes, presentaciones, fotos y videos académicos.
Deep Research y resúmenes de audio: tu aliado de estudio
Deep Research es un agente inteligente que desglosa una pregunta en subtareas, navega la web, evalúa fuentes y genera informes estructurados en minutos. Su integración con Gemini 2.5 Pro potencia actividades como:
- Planificación de investigación personalizada, dividiendo proyectos en pasos lógicos.
- Búsqueda autónoma y priorización de fuentes relevantes.
- Razonamiento iterativo que muestra el proceso de análisis.
- Informes escritos y audio overviews, perfectos para repasar mientras haces otras actividades.
Integración con herramientas de Google
Además de la app Gemini, los estudiantes pueden usar AI Pro dentro de Gmail, Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones y Meet, facilitando:
- Redacción de ensayos y corrección de estilo con sugerencias de IA.
- Diseño de presentaciones dinámicas con imágenes y gráficos generados automáticamente.
- Colaboración en tiempo real durante videollamadas con transcripción y resúmenes instantáneos.
Requisitos y proceso de verificación
Para acceder a la oferta, el estudiante debe:
- Tener al menos 18 años y un correo institucional universitario.
- Registrarse en el sitio oficial de Google AI Pro entre el 3 de septiembre y el 3 de noviembre de 2025.
- Completar la verificación académica mediante un formulario seguro.
- Una vez aprobado, el acceso se activa de inmediato y dura 12 meses sin necesidad de ingresar datos de pago durante ese periodo.
La promoción de Google AI Pro para estudiantes en México representa una oportunidad única para aprovechar herramientas de IA de última generación sin costo durante un año.