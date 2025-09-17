Inteligencia Artificial

Google estrena nueva app de búsqueda para Windows con IA y Lens

hace 7 horas

Google está probando una nueva aplicación de búsqueda diseñada especialmente para Windows, una propuesta que promete transformar la manera en que los usuarios encuentran información en sus computadoras y en la nube.

Disponible mediante Search Labs para cuentas personales, esta herramienta integra funciones inteligentes y una experiencia visual que busca posicionarse como una alternativa relevante frente a las soluciones actuales de Windows y Mac.

¿Qué trae la nueva búsqueda de Google?

La nueva app permite utilizar el acceso rápido Alt + Espacio para buscar archivos guardados en la computadora, en Google Drive o en la web. El proceso de instalación recuerda al de Chrome y requiere iniciar sesión con una cuenta de Google.

Además, añade una barra de búsqueda flotante en el escritorio de Windows, que puedes mover y ajustar según prefieras. Esta barra se puede minimizar y reactivar con el mismo atajo.

Búsqueda visual y funciones de IA

Uno de los puntos destacados es la integración de Google Lens, que permite seleccionar imágenes y realizar búsquedas directamente sobre lo que se ve en la pantalla.

Esto facilita tareas como traducir texto o resolver ejercicios académicos con ayuda de la inteligencia artificial. Google señala que es posible resaltar un problema matemático, por ejemplo, y pedir a la IA que brinde asistencia para encontrar la solución.

La experiencia de búsqueda se enriquece con la posibilidad de alternar entre diferentes modos: resultados tradicionales, IA Mode, imágenes, videos y shopping, por mencionar algunos.

También está disponible la selección de tema claro u oscuro, para adaptar la interfaz al gusto de cada usuario. Esta versatilidad recuerda las funciones de Spotlight en Mac, aunque Google apuesta por ampliar las opciones y conectar búsqueda local y en la nube.

Comparaciones con las alternativas de Windows y Mac

Windows cuenta desde hace años con una función de búsqueda integrada en el sistema, y recientemente ha impulsado su evolución a través del lanzamiento de Copilot Plus PCs.

Por su parte, Spotlight en Mac ofrece búsqueda en archivos, aplicaciones y web. La nueva aplicación de Google busca ser una alternativa que combine lo mejor de ambos universos, usando IA y herramientas visuales para dar respuestas más ágiles y útiles.

Por ahora, la aplicación sólo está disponible en inglés y para usuarios en Estados Unidos. Es necesario tener Windows 10 (o una versión superior) para poder descargarla, y la activación se realiza habilitando el experimento en Search Labs.

Etiquetas
hace 7 horas

Artículos relacionados

Estos son los usos más comunes que la gente le da a ChatGPT en su día a día

hace 2 días

IA privada de Google, así funciona VaultGemma y sus garantías de seguridad

hace 2 días

¿Eres estudiante? Así puedes obtener 1 año gratis de Google AI Pro

hace 5 días

Generación Z vuelve a los oficios tradicionales como refugio laboral ante la IA

hace 6 días
Back to top button
PasionMóvil
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible.

La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudarnos a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Nunca almacenamos información personal.

Tienes toda la información sobre privacidad, derechos legales y cookies en nuestra página de privacidad y cookies.

Adblock Detectado

Por favor desactiva tu Adblock para poder navegar en nuestro sitio web