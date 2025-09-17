Google estrena nueva app de búsqueda para Windows con IA y Lens

Google está probando una nueva aplicación de búsqueda diseñada especialmente para Windows, una propuesta que promete transformar la manera en que los usuarios encuentran información en sus computadoras y en la nube.

Disponible mediante Search Labs para cuentas personales, esta herramienta integra funciones inteligentes y una experiencia visual que busca posicionarse como una alternativa relevante frente a las soluciones actuales de Windows y Mac.

¿Qué trae la nueva búsqueda de Google?

La nueva app permite utilizar el acceso rápido Alt + Espacio para buscar archivos guardados en la computadora, en Google Drive o en la web. El proceso de instalación recuerda al de Chrome y requiere iniciar sesión con una cuenta de Google.

Además, añade una barra de búsqueda flotante en el escritorio de Windows, que puedes mover y ajustar según prefieras. Esta barra se puede minimizar y reactivar con el mismo atajo.

Búsqueda visual y funciones de IA

Uno de los puntos destacados es la integración de Google Lens, que permite seleccionar imágenes y realizar búsquedas directamente sobre lo que se ve en la pantalla.

Esto facilita tareas como traducir texto o resolver ejercicios académicos con ayuda de la inteligencia artificial. Google señala que es posible resaltar un problema matemático, por ejemplo, y pedir a la IA que brinde asistencia para encontrar la solución.

La experiencia de búsqueda se enriquece con la posibilidad de alternar entre diferentes modos: resultados tradicionales, IA Mode, imágenes, videos y shopping, por mencionar algunos.

También está disponible la selección de tema claro u oscuro, para adaptar la interfaz al gusto de cada usuario. Esta versatilidad recuerda las funciones de Spotlight en Mac, aunque Google apuesta por ampliar las opciones y conectar búsqueda local y en la nube.

Comparaciones con las alternativas de Windows y Mac

Windows cuenta desde hace años con una función de búsqueda integrada en el sistema, y recientemente ha impulsado su evolución a través del lanzamiento de Copilot Plus PCs.

Por su parte, Spotlight en Mac ofrece búsqueda en archivos, aplicaciones y web. La nueva aplicación de Google busca ser una alternativa que combine lo mejor de ambos universos, usando IA y herramientas visuales para dar respuestas más ágiles y útiles.

Por ahora, la aplicación sólo está disponible en inglés y para usuarios en Estados Unidos. Es necesario tener Windows 10 (o una versión superior) para poder descargarla, y la activación se realiza habilitando el experimento en Search Labs.