Personaliza tu búsqueda en Google con la nueva función “Fuentes Preferidas”

Google ha lanzado una nueva función llamada “Fuentes Preferidas” para mejorar la calidad de los resultados en su buscador y que los usuarios puedan personalizar mejor la información que reciben.

Esta funcionalidad permite seleccionar sitios web y medios de comunicación favoritos para que sus contenidos aparezcan con mayor frecuencia en la sección “Top Stories” o “Principales Noticias” en las búsquedas.

¿Qué es la función “Fuentes Preferidas” de Google?

Los usuarios pueden agregar sus publicaciones favoritas para que Google priorice sus artículos en la sección de noticias principales al buscar temas recientes o tendencias actuales.

Esta sección muestra artículos relevantes de diferentes sitios web y, ahora, incluirá contenido fresco de los medios seleccionados como preferidos.

Cómo funciona la personalización en las búsquedas

Además de los artículos destacados en “Top Stories”, habrá una nueva área llamada “De tus fuentes” donde aparecerán especialmente las noticias provenientes de los medios que el usuario prefiera.

La función estuvo en prueba desde junio y ya está disponible para usuarios en Estados Unidos, con un despliegue gradual para llegar a más regiones.

Pasos para seleccionar tus fuentes preferidas en Google

Busca un tema de actualidad en Google y haz clic en el ícono que aparece a la derecha de la sección “Top Stories”.

En la ventana que se abre, escribe el nombre del medio de comunicación o publicación que quieres agregar en el campo “Buscar fuentes”, desde luego, en cuanto esté disponible en México te alentamos a agregarnos como Pasión Móvil a tus fuentes favoritas.

Presiona “Recargar resultados” y Google mostrará contenido de esos medios seleccionados con mayor frecuencia en la sección de noticias destacadas.

Beneficios para usuarios y medios digitales

El contenido de otros sitios seguirá apareciendo, pero podrás agregar cuantas fuentes prefieras sin límite. Más de la mitad de los usuarios que probaron la función añadieron más de cuatro fuentes.

Esta personalización es útil para evitar la saturación de contenido de baja calidad y para que los lectores tengan acceso rápido a información de confianza.

Al mismo tiempo, con la disminución del tráfico de usuarios a sitios de noticias debido al auge de motores de búsqueda basados en inteligencia artificial (que reducen hasta 96% el tráfico hacia estos sitios), esta función podría ayudar a aumentar el engagement y tráfico a medios y blogs seleccionados.

Fuente: Google