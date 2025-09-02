Edita fotos sin tener experiencia con Nano Banana de Google, gratis y fácil

Un curioso término se ha popularizado recientemente en las redes sociales y foros tecnológicos: Nano Banana.

Este es el nombre en clave con el que Google ha desarrollado su última innovación en edición fotográfica, una herramienta basada en inteligencia artificial que promete transformar la manera en que editamos imágenes.

¿Qué es Nano Banana?

Nano Banana es el nombre interno que Google utilizó durante las pruebas de su modelo de inteligencia artificial Gemini 2.5 Flash Image.

Esta tecnología destaca por ofrecer resultados de alta calidad sin necesidad de tener experiencia previa en edición digital. Su diseño está pensado para que cualquier usuario pueda crear o modificar imágenes de forma sencilla y rápida.

Lanzamiento y acceso

La herramienta fue lanzada el jueves 28 de agosto y está integrada directamente en la aplicación de Gemini, la plataforma de inteligencia artificial de Google.

Los usuarios pueden acceder a Nano Banana de forma gratuita tanto desde sus teléfonos móviles como a través de la web, sin tener que descargar software adicional ni configurar parámetros complicados.

Cómo usar Nano Banana para editar fotos

Esta IA permite dos modos principales de uso: crear imágenes desde cero empleando descripciones en lenguaje natural o subir fotos existentes para aplicar modificaciones específicas.

Por ejemplo, es posible convertir una foto a blanco y negro, eliminar objetos no deseados o añadir elementos nuevos simplemente indicando la acción deseada con frases como “convierte la foto en blanco y negro”, “elimina el objeto del fondo” o “añade un cielo despejado”.

La IA responde rápidamente a estas instrucciones y mantiene intactos todos los detalles no mencionados.

Aunque el acceso para usuarios finales es gratuito, Nano Banana tiene algunas limitaciones en cuanto al número de usos diarios permitidos.

Para desarrolladores y empresas que quieran integrar esta tecnología mediante la API de Google, el costo es de $0.029 dólares por imagen procesada, lo que abre oportunidades para negocios que necesiten editar grandes volúmenes de imágenes automatizadas.

Fuente: Google