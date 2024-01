Google prepara una versión de pago con Bard y Gemini Ultra, ahora siguen los pasos de ChatGPT

Google Bard, el chatbot de inteligencia artificial de la firma con sede en Mountain View, está a punto de emprender un nuevo camino, siguiendo los pasos de ChatGPT al aventurarse en el ámbito de las suscripciones de pago.

A pesar de que la versión actualmente disponible se ofrece de manera gratuita, la empresa contempla la posibilidad de generar ingresos significativos al proporcionar funciones exclusivas a través de una modalidad de suscripción.

En el vibrante diciembre de 2023, Google dio a conocer Gemini, su vanguardista modelo de lenguaje de inteligencia artificial.

Sin perder tiempo, la compañía se embarcó en la tarea de integrarlo rápidamente con Google Bard, permitiendo así que el chatbot experimentara una mejora notable en su rendimiento.

1. Motoko.

There isn’t much about Motoko yet. However there is just enough for me to tell you that Google will allow you to “Create Bots.” I can’t say what they mean by bots exactly, if they will be shareable or anything, but yes… Motoko is the codename for “Bots.” pic.twitter.com/4wW4AKbzIS

— Dylan Roussel (@evowizz) January 4, 2024