OpenAI apuesta por GPT-5, pero usuarios quieren GPT-4o de regreso

hace 5 horas

OpenAI anunció esta semana el lanzamiento oficial de GPT-5, su modelo de lenguaje más avanzado hasta la fecha.

Disponible globalmente para más de 700 millones de usuarios de ChatGPT —incluyendo la versión gratuita—, GPT-5 promete mayor inteligencia, velocidad y precisión en respuestas, especialmente en áreas como programación, matemáticas, finanzas y salud.

Polémica entre los usuarios ¿Por qué tantos piden volver a GPT-4o?

El debut de GPT-5 fue recibido con entusiasmo, pero también desató controversia. Muchas personas, tanto con suscripciones gratuitas como de pago, expresaron su frustración ante la desaparición repentina de GPT-4o.

Este modelo se había vuelto el favorito de quienes valoraban su “personalidad” más cálida y humana.

La llegada de GPT-5, que en principio eliminó todos los modelos anteriores, dejó a usuarios sin opción para seguir utilizando el modelo que mejor se adaptaba a su flujo de trabajo.

¿Por qué GPT-5 “parecía más tonto”?

Una de las principales novedades técnicas de GPT-5 es su “router” en tiempo real, encargado de elegir el mejor subsistema para cada tarea.

Sin embargo, durante el lanzamiento este componente falló, generando respuestas menos precisas y principalmente más frías, lo que molestó a quienes usaban ChatGPT para tareas creativas o de conversación.

Sam Altman, CEO de OpenAI, reconoció públicamente estos problemas y aseguró que se realizarían ajustes inmediatos para corregirlos. Desde el 8 de agosto, muchos usuarios reportaron mejoras tras los primeros parches.

OpenAI cede y regresa GPT-4o (con condiciones)

Durante una sesión AMA en Reddit, Altman y su equipo enfrentaron cientos de preguntas y críticas sobre el cambio a GPT-5.

La principal petición fue clara: recuperar GPT-4o, el modelo que más confianza generaba para muchos casos de uso. OpenAI respondió permitiendo que los usuarios de ChatGPT Plus, Team y Enterprise puedan activar GPT-4o desde los ajustes mediante el banner “mostrar modelos antiguos”.

Sin embargo, quienes usan la versión gratuita no tienen acceso a la opción y deben conformarse con GPT-5 como única alternativa.

OpenAI analizará el uso que tenga GPT-4o para decidir cuánto tiempo lo mantendrá disponible. De momento, la empresa se compromete a escuchar a la comunidad y ajustar sus decisiones en función del feedback.

