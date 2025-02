Grok-3 de xAI llega con más poder y mejor razonamiento que GPT-4o y Gemini

Elon Musk y su empresa xAI anunciaron este martes el lanzamiento de Grok-3, su modelo de inteligencia artificial más avanzado hasta la fecha.

La compañía afirma que esta nueva versión cuenta con una capacidad de cómputo más de 10 veces superior a su predecesor y ha superado en pruebas iniciales a GPT-4o de OpenAI, Gemini de Google y DeepSeek V3. Además, introduce mejoras significativas en razonamiento avanzado para responder preguntas complejas con mayor precisión.

Grok-3 y su enfoque en el razonamiento avanzado

Los modelos de IA con capacidad de razonamiento están diseñados para desglosar instrucciones en tareas más pequeñas y verificar la información antes de ofrecer una respuesta. Este enfoque permite obtener resultados más confiables y precisos.

Empresas como OpenAI, Google y DeepSeek también han desarrollado modelos con características similares, como o1 de OpenAI, R1 de DeepSeek y Gemini Flash Thinking de Google.

Grok-3 cuenta con dos modos de razonamiento:

Think Mode: Muestra en tiempo real el proceso de razonamiento de Grok al responder consultas.

Big Brain Mode: Pensado para tareas más complejas que requieren mayor capacidad computacional.

Además, xAI lanzará Deep Search, un nuevo asistente basado en inteligencia artificial que la compañía describe como un “motor de búsqueda de próxima generación”.

Musk y su visión de una IA que busca la verdad

Según Elon Musk, Grok-3 es un sistema de IA que prioriza la búsqueda de la verdad, incluso si esto va en contra de lo que es políticamente correcto.

Sin embargo, versiones anteriores del chatbot han sido criticadas por difundir desinformación electoral y por tener menos restricciones en la generación de imágenes, lo que ha permitido la creación de contenido cuestionable.

OpenAI también trabaja en mejorar sus modelos para que sean capaces de “buscar la verdad” en temas polémicos, pero con ciertas barreras de seguridad para evitar la propagación de información dañina.

Precio y nuevas suscripciones para acceder a Grok-3

El acceso a Grok-3 está disponible a través de la suscripción X Premium Plus, cuyo costo ha aumentado recientemente a $375 MXN al mes.

Además, xAI anunció un nuevo plan llamado SuperGrok, que ofrecerá funciones avanzadas y acceso anticipado a nuevas características. Este servicio tendrá un costo de $30 USD al mes, aunque no está claro si se sumará al precio de la suscripción de X Premium Plus, de momento, no se encuentra en la oferta preparada para México.

Musk adelantó que Grok-3 incorporará pronto una función de voz sintética, similar al Advanced Voice Mode de ChatGPT desarrollado por OpenAI. También confirmó que xAI planea liberar Grok-2 como código abierto en los próximos meses, lo que permitirá a desarrolladores y empresas explorar sus capacidades y realizar modificaciones personalizadas.

Fuente: X