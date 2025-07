¿Hablan tus hijos con una IA? Informe detalla los nuevos peligros digitales para menores

La Inteligencia Artificial (IA) está revolucionando la forma en que trabajamos y nos ayuda a optimizar nuestro tiempo, pero su rápida adopción también trae consigo nuevos desafíos.

Un reciente informe de la organización de seguridad en internet, Internet Matters, pone el foco de atención sobre los riesgos que esta tecnología representa para la seguridad y el desarrollo de los niños y adolescentes.

¿Qué tan popular es la IA entre los menores?

El estudio, titulado ‘Me, Myself & I: Understanding and safeguarding children’s use of AI chatbots’ (Yo, mi otro yo y yo: Entendiendo y protegiendo el uso de chatbots de IA en niños), revela una adopción masiva de esta tecnología en el público más joven.

Basado en una encuesta a 1,000 niños y 2,000 padres en el Reino Unido, el informe encontró que casi el 64% de los menores ya utiliza chatbots de IA. Las plataformas más populares en el estudio fueron gigantes conocidos como ChatGPT, My AI de Snapchat y character.ai.

Si bien una gran parte de los niños utiliza estas herramientas con fines académicos, el estudio enciende las alarmas sobre un uso para el que no fueron diseñadas: el soporte emocional.

Aunque el 42% de los encuestados de entre 9 y 17 años usa la IA para obtener ayuda con sus deberes, repasar para exámenes o practicar idiomas, existe una tendencia creciente a buscar en ellos consejo y compañía.

El informe subraya la preocupación de que, con el tiempo, los menores puedan desarrollar una dependencia de estos sistemas, exponiéndose a respuestas que pueden ser inexactas, inapropiadas o simplemente no aptas para el consejo emocional.

Una amistad digital preocupante

Los datos más reveladores del estudio apuntan a la búsqueda de conexiones emocionales.

Lo que es aún más alarmante es que uno de cada seis niños confesó usar los chatbots porque “quería un amigo”. Peor aún, la mitad de ellos siente que la conversación es “como hablar con un amigo real”.

A esto se suma que un 15% de los menores afirma preferir dialogar con una IA que con una persona real, y casi una cuarta parte de los que usan chatbots les piden consejos sobre temas personales que van desde qué ropa usar hasta cómo manejar conversaciones difíciles con amigos o hablar sobre su salud mental.

La confianza en la IA está desplazando a los métodos de búsqueda tradicionales. El estudio revela que un contundente 58% de los niños prefiere consultar a un chatbot antes que buscar información en internet a través de un motor de búsqueda convencional como Google.

Esto plantea serias dudas sobre la veracidad y la idoneidad de las respuestas que reciben sin un filtro crítico.

El papel de los padres: una brecha entre la preocupación y la acción

A pesar de que la mayoría de los padres (62%) expresa preocupación por la información generada por IA, existe una desconexión importante.

Solo el 34% ha tenido una conversación con sus hijos sobre cómo discernir si las respuestas de un chatbot son confiables o apropiadas. Esta brecha entre la inquietud y la educación activa deja a los menores más vulnerables.

Un llamado a la acción ¿Cómo proteger a los niños?

Para mitigar los riesgos, el informe de Internet Matters propone un enfoque integral y colaborativo. La solución no recae en una sola entidad, sino que debe involucrar a:

Gobiernos y la industria tecnológica: Se necesitan regulaciones más claras y el desarrollo de controles parentales más robustos y fáciles de usar.

y el desarrollo de controles parentales más robustos y fáciles de usar. Escuelas y educadores: Es fundamental incorporar la alfabetización mediática y sobre IA en los planes de estudio para enseñar a los estudiantes a interactuar de forma crítica y segura con estas tecnologías.

con estas tecnologías. Padres e investigadores: Fomentar el diálogo abierto en casa sobre los peligros y beneficios de la IA, y continuar investigando su impacto en el desarrollo infantil.

La conclusión es clara: la Inteligencia Artificial ya es parte de la vida de los niños, y es responsabilidad de toda la sociedad garantizar que sea una herramienta para su crecimiento y no una fuente de riesgo.

Fuente: Futurism