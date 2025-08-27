Inteligencia Artificial

Arabia Saudita lanza Humain Chat, el chatbot con identidad islámica y cultural de la región

hace 3 horas

Arabia Saudita ha presentado Humain Chat, un chatbot que se anuncia como la primera “IA halal” (permitida) del mundo, desarrollado para reflejar la cultura, valores y el idioma árabe con sensibilidad hacia el islam.

Este lanzamiento marca un momento clave para el mundo árabe, posicionando al país como un protagonista en la innovación tecnológica adaptada a su contexto cultural.

Un chatbot árabe con identidad cultural e islámica

Humain Chat es una aplicación creada por la startup saudí Humain, basada en Riad y apoyada por el Fondo de Inversión Pública del Reino.

Este chatbot no solo domina el idioma árabe en sus diferentes dialectos —como egipcio, del Golfo y levantino— sino que también puede cambiar fluidamente entre árabe e inglés dentro de una misma conversación.

Su diseño toma en cuenta los valores y la herencia islámica, ofreciendo una experiencia respetuosa y contextualizada para los usuarios.

Tecnología avanzada: ALLAM 34B y el mayor conjunto de datos en árabe

En el núcleo tecnológico del chatbot está ALLAM 34B, un modelo de lenguaje desarrollado con más de ocho petabytes de datos, considerado el conjunto de datos árabes más grande creado hasta ahora.

Esta infraestructura permite que Humain Chat genere respuestas naturales y ajustadas a los rasgos culturales del mundo árabe, mejorando significativamente la inclusión digital para los 400 millones de hablantes de árabe y los dos mil millones de musulmanes que hay en el mundo.

Funcionalidades y disponibilidad actual

Los usuarios pueden interactuar con Humain Chat mediante texto o voz, obteniendo respuestas respaldadas por búsquedas en tiempo real.

Además, la aplicación permite compartir conversaciones completas, facilitando la colaboración y el aprendizaje colectivo. Por ahora, esta herramienta está disponible en web, iOS y Android dentro de Arabia Saudita, con planes para expandirse próximamente a otros países de la región y más allá.

Humain destaca por su estricto cumplimiento con la Ley de Protección de Datos Personales de Arabia Saudita. Todos los datos que maneja el chatbot se almacenan dentro del Reino, asegurando la privacidad y soberanía digital.

Esta normativa refleja el compromiso saudí de regular el uso de IA con responsabilidad ética y proteger la información personal de los usuarios.

Una apuesta por el talento y la infraestructura locales

El CEO de Humain, Tareq Amin, subraya que este proyecto demuestra la capacidad de Arabia Saudita para desarrollar tecnología avanzada con talento propio, apoyado en infraestructura nacional.

Esta iniciativa forma parte de una visión más amplia destinada a acelerar la innovación tecnológica en el Reino y satisfacer las necesidades culturales de la comunidad árabe e islámica a nivel mundial.

Fuente: Gizmodo

