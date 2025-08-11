xAI libera Grok 4 para todos los usuarios con límites generosos de uso

Elon Musk, a través de su empresa de inteligencia artificial xAI, ha dado acceso a la última versión de su modelo de IA Grok 4 para todos los usuarios sin costo alguno.

Esta expansión del acceso se produce aproximadamente un mes después de su lanzamiento inicial, cuando solo estaba disponible para suscriptores de los planes SuperGrok y X Premium.

Modos de operación de Grok 4

Grok 4 ofrece dos modos principales para los usuarios. El modo Auto determina automáticamente si una consulta requiere una respuesta más detallada y profunda utilizando capacidades de razonamiento avanzado. Este modo es más rápido y consume menos recursos computacionales.

Por otro lado, el modo Expert permite al usuario forzar la activación del modo de razonamiento en caso de que no estén satisfechos con la respuesta inicial generada por la IA.

Aunque Grok 4 básico es gratuito para todos, la versión Grok 4 Heavy, que representa el modelo más capaz de xAI, permanece restringida a suscriptores del plan SuperGrok Heavy.

Además, la función de generación de videos por IA llamada Grok Imagine está disponible gratuitamente solo para usuarios en Estados Unidos, mientras que para otros países sigue siendo exclusiva de suscriptores de pago con límites ampliados.

Grok 4 is now free for all users worldwide! Simply use Auto mode, and Grok will route complex queries to Grok 4. Prefer control? Choose “Expert” anytime to always use Grok 4. For a limited time, we are rolling out generous usage limits so you can explore Grok 4’s full… pic.twitter.com/VW1Pn3ivke — xAI (@xai) August 10, 2025

Controversias alrededor de Grok Imagine

Grok Imagine ha generado polémica debido a que puede crear videos explícitos de celebridades sin embargo sin solicitud directa.

Usuarios y reportes, como el de la BBC, han señalado que esta función puede producir videos explícitos no solicitados con figuras públicas como Taylor Swift, lo que ha generado preocupaciones sobre el mal uso del contenido digital generado por IA y la ausencia de verificaciones rigurosas de edad.

Planes para monetización con publicidad en Grok

Elon Musk también reveló planes para integrar anuncios dentro de la interfaz del chatbot Grok, tanto en la página web como en la aplicación móvil.

Estos anuncios aparecerán entre respuestas y sugerencias, buscando generar ingresos que ayuden a cubrir los costos de los caros GPUs que soportan el funcionamiento de los modelos de IA.

Musk asegura que los anuncios estarán diseñados para ser relevantes y útiles para el usuario, vinculados a las consultas que realicen.

Esta apertura gratuita llega justo después de que OpenAI lanzara su modelo GPT-5, igualmente accesible para todos los usuarios, subrayando la competencia creciente en la industria de la inteligencia artificial para captar y retener usuarios con modelos avanzados y accesibles.