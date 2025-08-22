Inteligencia Artificial

Inversión millonaria en Inteligencia Artificial no genera frutos para la mayoría de las empresas

hace 1 hora

En el mundo de la tecnología, gigantes como Microsoft y Google han reducido sus equipos para implementar inteligencia artificial (IA) en búsqueda de mayores beneficios.

Sin embargo, una investigación reciente del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) revela que el impulso por adoptar IA generativa está lejos de entregar los resultados prometidos: cerca del 95% de las compañías que han integrado esta tecnología no han visto retorno alguno en su inversión.

Inversiones millonarias sin impacto real

El estudio titulado “The GenAI Divide: State of AI in Business 2025” analizó a empresas estadounidenses que, en conjunto, desembolsaron entre $35,000 y $40,000 millones de dólares en IA generativa durante los últimos años.

A pesar de la fuerte apuesta, el balance deja mucho que desear, pues la mayoría de estas organizaciones no registra mejoras tangibles en sus cifras de beneficios o pérdidas.

Razones detrás de los fallos en la adopción de IA

Basándose en 150 entrevistas con líderes de IA, el análisis de 300 aplicaciones y encuestas a 350 empleados, los investigadores de MIT identificaron varias causas para el estancamiento de los proyectos de IA:

  • Procesos de trabajo frágiles o poco flexibles
  • Ausencia de aprendizaje contextual, lo que dificulta que la IA entienda entornos laborales reales.
  • Falta de alineación entre la IA y las operaciones cotidianas de la empresa.

Aunque las soluciones de IA han demostrado ser útiles en tareas administrativas o repetitivas, más del 50% de los recursos se dirigieron a áreas comerciales y de marketing, donde los resultados fueron decepcionantes.

En estos rubros, la intervención humana sigue siendo clave para alcanzar los objetivos.

¿Qué hacen diferente las empresas exitosas con IA?

Solo el 5% de las compañías logra aprovechar la IA para crecer. ¿Su secreto? La forma en que adoptan y ponen en marcha la tecnología:

  • Las empresas que adquirieron soluciones especializadas de IA de proveedores externos alcanzaron una tasa de éxito cercana al 67%.
  • Aquellas que optaron por desarrollar productos propios solo tuvieron éxito en el 33% de los casos.

Los líderes y gerentes jugaron un papel fundamental ya que fueron quienes promovieron la adopción y priorizaron herramientas que pudieran aprender y ajustarse con el tiempo, impulsando así la productividad y el crecimiento.

El futuro es la IA “agéntica” y adaptativa

El informe de MIT subraya una tendencia emergente: la experimentación con sistemas de IA agéntica. Estas soluciones prometen aprender, recordar y ejecutar tareas específicas, esbozando el futuro de la IA empresarial.

A medida que la adopción madura, se espera un enfoque más realista donde la integración y la personalización serán la clave del éxito.

Fuente: MIT

Etiquetas
hace 1 hora

Artículos relacionados

El 87% de los desarrolladores de videojuegos utilizan agentes de IA para automatizar tareas

El 87% de los desarrolladores de videojuegos utilizan agentes de IA para automatizar tareas

hace 1 día
OpenAI libera modelos GPT-OSS, semi abiertos, para fortalecer su posición ante China

OpenAI libera modelos GPT-OSS, semi abiertos, para fortalecer su posición ante China

hace 1 día
Una IA de Meta que actuaba como una chica condujo a un hombre a su muerte

Una IA de Meta que actuaba como una chica condujo a un hombre a su muerte

hace 2 días
Nvidia prepara un chip Blackwell más potente que el H20 para el mercado chino

Nvidia prepara un chip Blackwell más potente que el H20 para el mercado chino

hace 2 días
Back to top button
PasionMóvil
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible.

La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudarnos a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Nunca almacenamos información personal.

Tienes toda la información sobre privacidad, derechos legales y cookies en nuestra página de privacidad y cookies.

Adblock Detectado

Por favor desactiva tu Adblock para poder navegar en nuestro sitio web