Jeff Bezos advierte sobre burbuja industrial de IA, pero con un impacto positivo

Jeff Bezos, fundador de Amazon, reconoció públicamente lo que muchos en la industria tecnológica ya sospechaban pero pocos se atrevían a verbalizar.

Durante su participación en la Italian Tech Week 2025 en Turín, Italia, el empresario confirmó la existencia de una burbuja en torno a la inteligencia artificial, aunque matizó que se trata de una “burbuja industrial” con características muy diferentes a las burbujas financieras que han marcado crisis económicas del pasado.

La burbuja industrial de la IA

Bezos caracterizó el fenómeno actual como una “burbuja industrial”, distinguiéndola claramente de las burbujas financieras especulativas.

Durante su intervención en el panel principal de la Italian Tech Week 2025, explicó que en estos momentos “cada experimento recibe financiación, cada empresa recibe financiación, las buenas ideas y las malas ideas“.

Esta efervescencia genera un entorno donde los inversionistas tienen dificultades para distinguir entre proyectos con fundamento sólido y aquellos destinados al fracaso.

El empresario comparó la situación actual con episodios históricos de exuberancia tecnológica, específicamente con la burbuja de las puntocom de inicios de los años 2000 y con el auge de los laboratorios biotecnológicos estadounidenses impulsados por los avances en investigación genética.

Sin embargo, hay una diferencia fundamental respecto al estallido de las puntocom hace 25 años. En aquel momento, el mercado carecía de jugadores sólidos con infraestructura y productos probados.

Hoy, empresas como Nvidia, con sus chips especializados para IA, y OpenAI, con ChatGPT y otras herramientas de IA, ya están en el centro de un ecosistema tecnológico funcional.

Inversiones récord en infraestructura de IA

Las cifras de inversión en inteligencia artificial han alcanzado niveles sin precedentes en la industria tecnológica. Se espera que las inversiones en IA alcancen $1,5 billones de dólares en 2025, según la firma de investigación Gartner, y superen los $2 billones de dólares en 2026, casi el 2 por ciento del Producto Interno Bruto mundial.

Citigroup proyecta que el gasto de las grandes tecnológicas en IA superará los $2,8 billones de dólares para 2029.

Amazon, Alphabet (matriz de Google), Meta y Microsoft, las cuatro grandes tecnológicas estadounidenses, han disparado sus inversiones de manera exponencial.

El gasto de capital agregado de estas empresas ha pasado de menos de $100.000 millones de dólares hace cinco años a casi $300.000 millones este año, con aproximadamente dos tercios destinados a proyectos relacionados con IA o aprendizaje automático.

Los proyectos multimillonarios que están cambiando la industria

Los nombres de los proyectos reflejan la ambición detrás de estas inversiones masivas. OpenAI está construyendo Stargate, un proyecto de infraestructura de IA valorado en $500.000 millones de dólares anunciado en la Casa Blanca en enero de 2025.

Meta ha bautizado su iniciativa como Prometheus, mientras que xAI, la empresa de Elon Musk, está levantando un supercomputador llamado Colossus.

Las inversiones individuales también han alcanzado cifras estratosféricas. Meta busca recaudar $29.000 millones de dólares a través de capital privado para la construcción de sus centros de datos de IA.

El fenómeno va más allá de las grandes corporaciones establecidas. Bezos señaló que “los inversionistas no suelen dar $2.000 millones de dólares a un equipo de seis personas sin producto, y sin embargo eso es lo que está pasando ahora mismo”.

Esta dinámica refleja un entusiasmo sin precedentes que está impulsando valoraciones extraordinarias.

Los beneficios superarán las pérdidas

A pesar de reconocer los riesgos inherentes a esta burbuja y de advertir que algunos inversionistas inevitablemente perderán dinero, Bezos mantiene una postura optimista sobre el resultado final.

“Estas burbujas industriales pueden ser beneficiosas porque, cuando se calma la situación y se cuentan los ganadores, la sociedad se beneficia de estos inventos”, afirmó el fundador de Amazon. Según su visión, los beneficios sociales que surgirán de esta ola de innovación superarán con creces las pérdidas individuales.

Bezos defendió que la inteligencia artificial es real y va a cambiar todas las industrias, mejorando la productividad de todas las empresas del mundo.

El impacto más profundo de la IA no vendrá solo de las empresas que la desarrollan, como OpenAI, Anthropic o Mistral, sino de su adopción masiva por parte de compañías de todos los sectores, que verán incrementada su calidad y eficiencia operativa.

Fuente: CNBC