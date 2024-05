La Unión Europea cuestiona la precisión de ChatGPT y amenaza a OpenAI

La Unión Europea (UE) ha recibido una queja por parte de Noyb, una organización sin fines de lucro, en nombre de un denunciante anónimo que se describe como figura pública.

Esta denuncia alega que ChatGPT está generando información incorrecta sobre personas, una falla común en los modelos de inteligencia artificial conocida como “alucinación”.

Esta queja se basa en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), una ley que protege la privacidad y los datos personales de los ciudadanos de la UE. El RGPD establece que las empresas deben procesar y proteger los datos de las personas de manera responsable, y que estas tienen derecho a la corrección de datos incorrectos.

Noyb argumenta que OpenAI no está cumpliendo con esta obligación en el caso de ChatGPT, ya que el chatbot no puede corregir de manera precisa la información incorrecta que genera sobre las personas. OpenAI, por su parte, ha declarado que es técnicamente imposible corregir la información incorrecta generada por el chatbot.

Maartje de Graaf, abogado de protección de datos de Noyb, comenta sobre la denuncia:

Inventar información falsa es bastante problemático en sí mismo. Pero cuando se trata de información falsa sobre personas, puede tener consecuencias graves. Está claro que las empresas actualmente no pueden hacer que los chatbots como ChatGPT cumplan con la legislación de la UE cuando procesan datos sobre personas.

Si un sistema no puede producir resultados precisos y transparentes, no puede utilizarse para generar datos sobre individuos. La tecnología debe cumplir con los requisitos legales y no al revés.