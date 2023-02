Dentro del mundo de los escritores de sermones, se está generando una gran fascinación, aunque también cierta inquietud, por la creciente capacidad de los programas de inteligencia artificial, como ChatGPT. Si bien existe un consenso entre los clérigos de que éstos programas pueden crear sermones medianamente convincentes, no pueden replicar la pasión y el alma de un predicador real.

Simplemente les falta alma, no hay otra forma de expresarlo”,

Explicó Hershael York, un pastor de Kentucky que también se desempeña como decano de la Facultad de Teología y como profesor de Predicación Cristiana en el Seminario Teológico Bautista del Sur. Los sermones son la parte fundamental de un servicio de adoración y suelen ser la mejor oportunidad semanal para que los líderes religbbiosos capten la atención de sus congregantes y les brinden orientación teológica y moral.

York reconoce que algunos clérigos pueden sentirse tentados a utilizar la Inteligencia Artificial para escribir sus sermones de manera más fácil.

Pero los verdaderos pastores, aquellos que aman la predicación y aman a su gente, no deberían utilizarlo”.

Recientemente, el rabino Joshua Franklin, de Nueva York, sorprendió a su congregación en el Centro Judío de los Hamptons al anunciar que daría un sermón plagiado que abordaría temas como la confianza, la vulnerabilidad y el perdón. Al finalizar su discurso, les pidió a los fieles que adivinaran quién lo había escrito. Ante la perplejidad de los asistentes, reveló que el autor fue ChatGPT, un programa que utilizó para escribir un sermón de 1 mil palabras relacionado con la lección semanal de la Torá.

A pesar de los aplausos de algunos congregantes, Franklin comentó que estaba preocupado por el hecho de que la inteligencia artificial pudiera reemplazar a los rabinos en el futuro. “Aunque ChatGPT suena inteligente, la pregunta es si puede ser empático, y todavía no puede. No puede desarrollar compasión y amor, ni puede construir comunidades ni relaciones humanas”, explicó el rabino. Afirmó que la IA aún tiene limitaciones y que no puede replicar la conexión humana que se establece entre un pastor y su congregación.

Rachael Keefe, pastora en la iglesia Living Table United Church of Christ en Minneapolis, probó la IA en su ensayo sobre salud mental durante la temporada de fin de año, pero los miembros de su congregación encontraron que faltaba profundidad y conexión con la comunidad y la inclusión, aspectos importantes para la iglesia. Keefe concluyó que aunque la IA puede proporcionar información precisa, pero carece de corazón y compasión que solo puede ser transmitida por un ser humano vivo.

Varios miembros de la congregación le respondieron en términos similares:

No es terrible, pero sí, estoy de acuerdo. Bastante genérico y un poco espeluznante, me gusta mucho más lo que escribe una persona. Viene de un ser realmente vivo, con un gran cerebro y un corazón compasivo y palpitante”.

Después de que un asistente experto en computadoras sugiriera que un programa de IA podría reemplazarlo, Mike Glenn de 32 años y pastor principal de la Iglesia Bautista de Brentwood en Tennessee, escribió una entrada en su blog en enero pasado. Él afirmó que la IA nunca podría predicar un sermón decente debido a que el evangelio no es solo palabras, sino la evidencia de una vida transformada.

Según Glenn, la congregación busca “evidencia de que el pastor ha estado con Jesús” al escuchar un sermón, y la IA siempre tendrá que tomar las palabras de otra persona, sin poder convencer a nadie de seguir a Jesús.

¿La caída de las Iglesias mediante IA?

No es ninguna noticia el hecho de que la religión ha sido omnipresente a lo largo del desarrollo de la humanidad y que durante siglos, incluso ha sido uno de los ejes fundamentales de la cultura humana. Si bien, tampoco es un secreto que también ha sido uno de los grandes negocios y bajo la lupa, la realidad es que la llegada de la Inteligencia Artificial también tiene el potencial de transformar totalmente el concepto de fé, ya que es algo muy personal de cada persona y aunque por ahora, las actuales capacidades en redacción de textos por parte de las IA´s sea algo limitado, en un futuro no muy lejano, TODO PUEDE CAMBIAR.

