Inteligencia Artificial

GPT-5 llega a Microsoft 365 Copilot, GitHub y Copilot para todos los usuarios

Microsoft lanza GPT-5 en su ecosistema

hace 6 horas

Hoy, Microsoft dio un paso importante al integrar GPT-5, el modelo de IA más avanzado de OpenAI, en toda su gama de productos y plataformas.

Esta actualización marca un salto significativo en las capacidades de razonamiento, comprensión de textos, creación de contenido y asistencia de código, abriendo nuevas posibilidades tanto para usuarios empresariales como para el público en general.

Mejoras notables en Microsoft 365 Copilot

Mayor capacidad de razonamiento: Ahora es más efectivo respondiendo preguntas complejas y comprendiendo largas conversaciones en Microsoft 365 Copilot.

Productividad empresarial: Los usuarios con licencia de Copilot pueden analizar correos, documentos y archivos usando el nuevo modelo, facilitando el trabajo diario y optimizando procesos empresariales.

Copilot Studio: GPT-5 permite a las empresas personalizar agentes que aborden procesos de negocio más avanzados, optimizando la atención al cliente y la automatización de tareas.

Copilot para usuarios: una herramienta más completa y gratuita

A partir de hoy, cualquier persona puede utilizar GPT-5 gratis a través de Microsoft Copilot, tanto en el sitio web como en las apps de Windows, Mac, Android y iOS.

El nuevo “modo inteligente” selecciona automáticamente el modelo adecuado para la consulta del usuario, resolviendo problemas complejos o creando imágenes y textos con mayor calidad y rapidez.

IA de última generación para desarrolladores

GPT-5 permite a los desarrolladores escribir, probar y desplegar código en GitHub Copilot y Visual Studio Code, incluso trabajar en tareas largas y complejas de principio a fin.

Gracias a su mayor contexto y razonamiento, el modelo puede ayudar a entender y mejorar grandes bases de código, refactorizar funciones, crear pruebas y documentación con más claridad y lógica.

Todos los planes de pago de Copilot ya tienen acceso a GPT-5, y los administradores de empresas pueden activarlo para sus equipos desde la configuración.

Azure AI Foundry: potencia para la IA empresarial

Toda la familia GPT-5 en Azure, está disponible en variantes que se adaptan desde respuestas rápidas en apps hasta razonamiento profundo en procesos complejos.

Por ejemplo, el Modelo router, una capa de IA analiza cada consulta y selecciona el modelo óptimo según la tarea, el rendimiento y la eficiencia del costo.

La implementación incluye evaluaciones de seguridad avanzadas, superando estándares anteriores frente a riesgos potenciales como generación de malware o fraudes.

Fuente: Microsoft

Etiquetas
hace 6 horas

Artículos relacionados

Cloudflare advierte sobre Perplexity y el uso de la IA para acceder a datos restringidos

Cloudflare advierte sobre Perplexity y el uso de la IA para acceder a datos restringidos

hace 8 horas
OpenAI lanza GPT-5, conoce todas las novedades del modelo más avanzado

OpenAI lanza GPT-5, conoce todas las novedades del modelo más avanzado

hace 1 día
ChatGPT mejorará la detección de malestar emocional, OpenAI avanza por IA responsable

ChatGPT mejorará la detección de malestar emocional, OpenAI avanza por IA responsable

hace 2 días
Sam Altman comparte un nuevo avance de GPT-5 aumentando las expectativas

Sam Altman comparte un nuevo avance de GPT-5 aumentando las expectativas

hace 3 días
Back to top button
PasionMóvil
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible.

La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudarnos a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Nunca almacenamos información personal.

Tienes toda la información sobre privacidad, derechos legales y cookies en nuestra página de privacidad y cookies.

Adblock Detectado

Por favor desactiva tu Adblock para poder navegar en nuestro sitio web