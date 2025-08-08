GPT-5 llega a Microsoft 365 Copilot, GitHub y Copilot para todos los usuarios
Microsoft lanza GPT-5 en su ecosistema
Hoy, Microsoft dio un paso importante al integrar GPT-5, el modelo de IA más avanzado de OpenAI, en toda su gama de productos y plataformas.
Esta actualización marca un salto significativo en las capacidades de razonamiento, comprensión de textos, creación de contenido y asistencia de código, abriendo nuevas posibilidades tanto para usuarios empresariales como para el público en general.
Mejoras notables en Microsoft 365 Copilot
Mayor capacidad de razonamiento: Ahora es más efectivo respondiendo preguntas complejas y comprendiendo largas conversaciones en Microsoft 365 Copilot.
Productividad empresarial: Los usuarios con licencia de Copilot pueden analizar correos, documentos y archivos usando el nuevo modelo, facilitando el trabajo diario y optimizando procesos empresariales.
Copilot Studio: GPT-5 permite a las empresas personalizar agentes que aborden procesos de negocio más avanzados, optimizando la atención al cliente y la automatización de tareas.
Copilot para usuarios: una herramienta más completa y gratuita
A partir de hoy, cualquier persona puede utilizar GPT-5 gratis a través de Microsoft Copilot, tanto en el sitio web como en las apps de Windows, Mac, Android y iOS.
El nuevo “modo inteligente” selecciona automáticamente el modelo adecuado para la consulta del usuario, resolviendo problemas complejos o creando imágenes y textos con mayor calidad y rapidez.
IA de última generación para desarrolladores
GPT-5 permite a los desarrolladores escribir, probar y desplegar código en GitHub Copilot y Visual Studio Code, incluso trabajar en tareas largas y complejas de principio a fin.
Gracias a su mayor contexto y razonamiento, el modelo puede ayudar a entender y mejorar grandes bases de código, refactorizar funciones, crear pruebas y documentación con más claridad y lógica.
Todos los planes de pago de Copilot ya tienen acceso a GPT-5, y los administradores de empresas pueden activarlo para sus equipos desde la configuración.
Azure AI Foundry: potencia para la IA empresarial
Toda la familia GPT-5 en Azure, está disponible en variantes que se adaptan desde respuestas rápidas en apps hasta razonamiento profundo en procesos complejos.
Por ejemplo, el Modelo router, una capa de IA analiza cada consulta y selecciona el modelo óptimo según la tarea, el rendimiento y la eficiencia del costo.
La implementación incluye evaluaciones de seguridad avanzadas, superando estándares anteriores frente a riesgos potenciales como generación de malware o fraudes.
Fuente: Microsoft