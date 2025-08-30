Microsoft apuesta por IA propia con dos modelos ¿Se alejan de OpenAI y ChatGPT?

La división de inteligencia artificial de Microsoft, liderada por Mustafa Suleyman, ha dado un giro estratégico para ganar independencia respecto a OpenAI, su aliado actual en tecnologías como Copilot.

Ahora, la empresa presenta dos nuevos modelos: MAI-1-preview y MAI-Voice-1, diseñados para mejorar la experiencia del usuario en productos clave y abrir nuevas posibilidades en el mundo de la IA.

Eficiencia y expresividad al servicio de la voz artificial: MAI-Voice-1

MAI-Voice-1 ya está operativo en funciones como Copilot Daily y Podcasts. Este modelo puede generar un clip de audio de 60 segundos en apenas un segundo, utilizando solo una GPU.

Su principal característica es la naturalidad y expresividad de la voz, lo que lo posiciona como uno de los sistemas más avanzados y eficientes para sintetizar discursos realistas, próximamente se podrá explorar en Copilot Labs, especialmente en demos de narración.

Procesamiento de lenguaje para el día a día: MAI-1-preview

Entrenado con cerca de 15,000 GPUs NVIDIA H100, MAI-1-preview se ha diseñado para ofrecer respuestas útiles y precisas a consultas cotidianas.

Destaca por su enfoque en seguir instrucciones y asistir en tareas frecuentes de los usuarios, especialmente en aplicaciones textuales que estarán disponibles pronto.

Este modelo usa muchos menos recursos de entrenamiento que Grok de xAI, el cual utilizó más de 100,000 GPUs.

Un enfoque orientado al consumidor y no a la empresa

Mustafa Suleyman ha enfatizado que la visión de Microsoft es desarrollar modelos IA accesibles y optimizados para el consumidor común, dejando a un lado los casos de uso empresariales tradicionales.

El objetivo es crear herramientas inteligentes y sencillas que conecten con las necesidades reales de los usuarios, facilitando la vida digital diaria.

A pesar de la multimillonaria inversión de Microsoft en OpenAI, los últimos meses han traído tensiones entre ambas empresas.

Se han reportado desacuerdos, incluyendo posibles acusaciones de competencia desleal por parte de OpenAI, lo que ha impulsado a Microsoft a fortalecer su apuesta por modelos desarrollados internamente y asegurar mayor autonomía tecnológica.

Fuente: Microsoft