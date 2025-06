Midjourney da el salto al video y presenta su herramienta de animación V1

El reconocido laboratorio de investigación en inteligencia artificial, Midjourney, ha dado un paso monumental al lanzar su primer modelo de generación de texto a video, bautizado como V1.

El pasado 18 de junio, la firma con sede en San Francisco anunció que su nueva tecnología V1 ya está disponible, permitiendo a los usuarios transformar imágenes estáticas en videoclips de cinco segundos generados por inteligencia artificial.

La plataforma ofrece la flexibilidad de utilizar imágenes propias o aquellas creadas previamente con las herramientas de Midjourney.

Con la llegada de V1, el proceso para animar una creación es sumamente sencillo. Los usuarios solo necesitan seleccionar una imagen y pulsar el botón “animar”. Como resultado, la inteligencia artificial genera cuatro clips de video distintos, cada uno de cinco segundos de duración, ofreciendo una variedad de interpretaciones del movimiento.

Una de las características más atractivas de esta nueva función es la capacidad de extender la duración de los videoclips.

Cada uno de los cortos de cinco segundos puede ser prolongado individualmente hasta alcanzar los 20 segundos, permitiendo así un mayor desarrollo narrativo o visual. Por el momento, no se ha especificado si los clips contarán con audio integrado.

David Holz, CEO de Midjourney, compartió su visión sobre el futuro de esta tecnología: “El destino inevitable de esta tecnología son modelos capaces de realizar simulaciones de mundos abiertos en tiempo real. ¿Qué significa eso? Básicamente, imagina un sistema de IA que genera imágenes en tiempo real”.

La herramienta de animación V1 ofrece dos modos de operación para adaptarse a las necesidades de cada usuario. En el modo Automático, la IA sugiere un “prompt” de movimiento para animar la imagen de forma intuitiva.

Por otro lado, el modo Manual brinda un control más granular, requiriendo que los usuarios introduzcan sus propias instrucciones para dirigir el movimiento de la imagen y el desarrollo de la escena.

Para añadir un toque más cinematográfico, los usuarios pueden elegir el estilo de cámara para su videoclip. La opción de movimiento bajo simula una cámara estacionaria con desplazamientos sutiles y lentos, ideal para retratos o paisajes.

En contraste, el movimiento alto ofrece una cámara mucho más activa, donde tanto el sujeto como la cámara se desplazan a lo largo de la animación, generando escenas más dinámicas.

Introducing our V1 Video Model. It’s fun, easy, and beautiful. Available at 10$/month, it’s the first video model for *everyone* and it’s available now. pic.twitter.com/iBm0KAN8uy

