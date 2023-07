Midjourney nos muestra cómo serán las casas en 2050

La tecnología de Inteligencia Artificial generativa está emergiendo como una ventana hacia el futuro. A medida que esta tecnología se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, nos brinda una visión amplia de diversos aspectos.

Recientemente, el diario británico Daily Mail llevó a cabo un fascinante experimento utilizando la IA Midjourney para imaginar cómo serán las casas en el año 2050. Para ello, consultaron a expertos futuristas y utilizaron sus descripciones como base para generar imágenes a través de la tecnología.

El resultado es impresionante: hogares espaciosos con paredes de cristal que aprovechan al máximo la luz solar, techos y pisos con nanotecnología de vanguardia, y entornos enriquecidos con realidad aumentada. Estas visiones futuristas nos muestran un posible panorama de cómo podrían ser los hogares del futuro.

Ian Silvera, uno de los expertos consultados, compartió con el diario británico: “Los dispositivos portátiles habilitados para la realidad aumentada podrían transformar por completo el hogar, sus accesorios y dispositivos”.

Como editor del portal Future News, Silvera ilustra esta idea con ejemplos emocionantes: “Imagínate un holograma de Gordon Ramsay enseñándote a cocinar en tu propia cocina, o J.R.R. Tolkien narrando sus libros en tu habitación. Gracias a la combinación de la inteligencia artificial y la realidad aumentada, estas experiencias podrían estar más cerca de lo que imaginas”.

El papel de la nanotecnología en el futuro

Otro experto que compartió su perspectiva con el Daily Mail fue Mike Ralphs, jefe de tecnología en Quintain Living, una empresa líder en el sector. Ralphs resaltó: “Gracias al uso de nanotecnología y realidad aumentada, las superficies podrán mostrar una variedad de colores, texturas e incluso proyectar imágenes para personalizar el hogar”.

Sin embargo, mientras algunos hablan de hogares más grandes, otros consideran que los espacios serán cada vez más reducidos. El informe “Futurology: the new home in 2050” de la Fundación NHBC respalda esta idea.

Según la fundación, “el aumento de personas mayores y jóvenes que no pueden salir de casa significa que la vivienda multigeneracional será cada vez más común”.

En cualquier caso, la Inteligencia Artificial Midjourney ha presentado los resultados visualmente mediante imágenes ¿Crees que estas serán las casas del futuro?