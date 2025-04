Midjourney V7 Alpha: Más velocidad y realismo en imágenes generadas por IA

Midjourney ha lanzado la versión alpha de su modelo V7, presentándolo como una arquitectura completamente renovada para la generación de imágenes mediante IA.

Según el equipo, esta versión procesa instrucciones textuales con mayor precisión y ofrece resultados visualmente superiores, especialmente en detalles complejos como texturas, cuerpos y, lo más destacado: manos realistas.

Una de las novedades más prácticas de V7 es el “Draft Mode”, un modo rápido que reduce a la mitad el tiempo de renderizado y el costo por imagen.

Aunque los resultados son menos detallados, esta función es ideal para probar conceptos iniciales, ya sea en colaboraciones con voz (sin necesidad de escribir prompts) o para explorar diferentes estilos visuales. Si un boceto llama la atención, los usuarios pueden mejorarlo con las opciones “enhance” o “vary” para obtener una versión en alta calidad.

We’re now beginning the alpha-test phase of our new V7 image Model. It’s our smartest, most beautiful, most coherent model yet. Give it a shot and expect updates every week or two for the next two months. pic.twitter.com/Ogqt0fgiY7

— Midjourney (@midjourney) April 4, 2025