Oferta de $100 mil millones de dólares, Musk busca comprar y controlar OpenAI

Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla, junto a un grupo de inversionistas, ha presentado una oferta cercana a los $100 mil millones de dólares para adquirir OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT.

Dicho movimiento podría redefinir el futuro de la inteligencia artificial (IA) y agravar la disputa legal entre Musk y la compañía. Musk, cofundador de OpenAI, busca recuperar el control de la empresa y devolverla a su misión original como un laboratorio de investigación sin fines de lucro.

Según informes de Associated Press, Musk, junto con un consorcio de firmas de inversión y su propia startup de IA, xAI, propuso adquirir una participación mayoritaria en OpenAI. El objetivo sería revertir la empresa a su estatus original como una organización sin fines de lucro.

Sin embargo, el CEO de OpenAI, Sam Altman, rechazó la oferta de manera pública a través de la plataforma X (anteriormente Twitter), propiedad de Musk, con un mensaje irónico: “No, gracias, pero compraremos Twitter por $9.74 mil millones de dólares si quieres”.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want

— Sam Altman (@sama) February 10, 2025