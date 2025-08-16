Microsoft ofrece salarios millonarios para atraer talento en IA de Meta y OpenAI

Microsoft busca superar a Meta con estrategia de reclutamiento

En la carrera global por dominar la inteligencia artificial, Microsoft ha pisado el acelerador y apunta directamente a los ingenieros y expertos en IA de Meta.

Según varios reportes recientes, la empresa fundada por Bill Gates elaboró una lista interna con los principales investigadores y talentos técnicos que actualmente trabajan en las divisiones clave de Meta, como Reality Labs, GenAI Infrastructure y Meta AI Research.

La estrategia no solo consiste en identificar a estos profesionales, sino también en emparejar o superar las millonarias compensaciones que Meta ya ofrece para retenerlos.

Se habla de paquetes salariales que incluyen bonos millonarios al contratar, acciones y sueldos anuales extraordinarios, en algunos casos alcanzando hasta $250 millones de dólares en los niveles más altos.

Un proceso de contratación sin precedentes

Para competir en este mercado tan disputado, Microsoft ha rediseñado su proceso de selección.

Ahora instruye a sus reclutadores a marcar a candidatos selectos como ‘talento crítico en IA’, lo cual permite que la gerencia senior apruebe ofertas en menos de 24 horas y tome decisiones salariales fuera de las bandas tradicionales.

El proceso de oferta incluye un análisis detallado del perfil del candidato y hasta la utilización de un “modelo privado de compensación” para que ninguna oferta de un competidor deje fuera a la tecnológica de Redmond.

Compensaciones récord: así se vive la guerra por el talento en IA

En la actualidad, los ingenieros y científicos de IA más codiciados reciben salarios comparables a estrellas deportivas.

Tanto Meta como Microsoft y OpenAI compiten con incentivos jamás vistos en la industria tecnológica: sueldos base de hasta $480,000 dólares, bonos anuales que superan el millón y acciones que suman decenas o hasta cientos de millones por ciclos plurianuales.

Despidos masivos y reajustes corporativos

La agresiva apuesta de Microsoft por talento en IA se da en medio de su ronda de despidos más grande del año, lo que marca un fuerte contraste dentro de la organización.

Esto demuestra que Microsoft está dispuesta a reestructurar equipos y romper sus límites salariales habituales para dominar el sector.

Por otro lado, Meta ha sufrido también varias olas de despidos y enfrenta problemas de retención a pesar de sus jugosos incentivos financieros, como parte de su crisis interna tras fracasar en su visión inicial con el metaverso.

OpenAI y la presión desde la competencia

El auge de OpenAI también ha cambiado el panorama. Más de 1,000 empleados de la startup ya recibieron bonificaciones de varios millones justo antes del anuncio de GPT-5, en una movida que busca frenar el asedio de Meta y Microsoft, ambas acusadas de “asaltar” su talento con ofertas exorbitantes.

OpenAI, valorada ahora en $300,000 millones de dólares, reconoce abiertamente la presión de mercado y el cambio radical en las reglas de compensación para no perder a sus investigadores clave.

Este enfrentamiento ha convertido la búsqueda de talento en inteligencia artificial en una auténtica guerra de ofertas, donde la innovación depende no solo de la tecnología sino del músculo financiero y la agilidad de las empresas para atraer y retener a los mejores cerebros del mundo.

Fuente: WindowsCentral