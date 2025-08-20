OpenAI apuesta por India para el lanzamiento de ChatGPT Go, su suscripción económica
OpenAI acaba de presentar ChatGPT Go, una nueva modalidad de suscripción pensada exclusivamente para el mercado indio, disponible desde hoy a un costo de Rs 399 mensuales (aproximadamente $90 MXN).
Esta iniciativa busca acercar las herramientas avanzadas de inteligencia artificial a una audiencia cada vez más amplia, permitiendo que estudiantes, profesionales y creadores disfruten de capacidades mejoradas sin afectar su bolsillo.
ChatGPT Go impulsa el uso de IA en India
India se ha convertido en el segundo mercado más importante para ChatGPT, con millones de usuarios diarios que recurren al chatbot para resolver tareas académicas, potenciar su creatividad o encontrar soluciones prácticas en sus proyectos.
OpenAI, consciente de este crecimiento acelerado, lanza ChatGPT Go como una alternativa de entrada para quienes desean más potencia sin pagar los precios elevados de las versiones premium.
Características principales del nuevo plan
Con ChatGPT Go, los suscriptores acceden directamente al modelo más avanzado de OpenAI, GPT-5.
Entre los beneficios destacan el soporte mejorado para lenguas indias, límites de mensajes hasta diez veces mayores respecto al plan gratuito, diez veces más imágenes generadas por día, diez veces más envíos de archivos o imágenes y el doble de memoria para respuestas más personalizadas.
Esta configuración permite a los usuarios habituales explorar el potencial de la IA en sus actividades cotidianas sin restricciones significativas.
Facilidades de pago con UPI: una apuesta por la accesibilidad
Uno de los grandes cambios que trae ChatGPT Go y sus planes asociados es la integración de UPI como método de pago.
Por primera vez, cualquier suscripción de ChatGPT puede adquirirse a través de este sistema ampliamente usado en India, adicional a otras formas tradicionales. Esta facilidad convierte el acceso a la inteligencia artificial en una experiencia más sencilla y cercana para millones de usuarios.
ChatGPT Go: una alternativa económica para todos
ChatGPT Go es la opción más accesible, quedando por debajo de ChatGPT Plus y ChatGPT Pro, que ofrecen ventajas para quienes necesitan desempeño premium o acceso casi ilimitado a los modelos avanzados.
El plan Go está dirigido especialmente a estudiantes, usuarios casuales o cualquier persona que busque ampliar sus posibilidades sin invertir grandes sumas de dinero.
OpenAI subraya que esta nueva opción fortalecerá la adopción de IA, en el contexto de una comunidad india que ya utiliza ChatGPT para aprender nuevas habilidades, innovar y superar desafíos profesionales.
