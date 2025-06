OpenAI lanza Codex su asistente de IA para programadores que escribe y depura código

La compañía de inteligencia artificial OpenAI ha dado un nuevo golpe sobre la mesa con el lanzamiento de una herramienta que promete cambiar las reglas del juego para los ingenieros de software.

Se trata de un agente de desarrollo de software basado en la nube e integrado en ChatGPT, diseñado para asistir en una multitud de tareas relacionadas con la codificación.

¿Qué puede hacer el nuevo asistente IA de OpenAI?

Según ha comunicado la propia OpenAI, esta nueva utilidad es capaz de escribir nuevas funcionalidades, depurar errores (bugs) y responder preguntas específicas sobre la base de código del usuario.

Un aspecto crucial es que cada una de estas tareas se ejecuta en su propio entorno de codificación aislado y seguro (conocido como Sandbox), garantizando la integridad del proyecto principal.

Codex tiene la capacidad de leer y editar archivos, así como ejecutar comandos esenciales como arneses de prueba (test harnesses), analizadores de código (linters) y verificadores de tipo (type checkers).

La tecnología que Impulsa a “Codex”

Este nuevo agente, que podríamos llamar “Codex” por su capacidad de entender y generar código, se sustenta en una versión del más reciente modelo de razonamiento de OpenAI (referido como “o3”), el cual ha sido optimizado específicamente para las tareas de ingeniería de software.

La empresa destaca que este modelo fue entrenado mediante aprendizaje por refuerzo, utilizando tareas de programación del mundo real en diversos entornos.

El objetivo es claro: generar un código que refleje fielmente el estilo humano y las preferencias de las pull requests (PRs), se adhiera con precisión a las instrucciones y pueda ejecutar pruebas de forma iterativa hasta obtener un resultado satisfactorio.

La visión de Sam Altman: potenciando al desarrollador individual

Sam Altman, el CEO de OpenAI, no tardó en expresar su entusiasmo tras el anuncio. A través de una publicación en la plataforma X Altman comentó:

Es asombroso y emocionante cuánto software podrá crear una sola persona con herramientas como esta.

Esta declaración subraya el potencial transformador de la herramienta para la productividad individual en el desarrollo de software.

OpenAI ha comenzado el despliegue de esta funcionalidad para los usuarios de ChatGPT Pro, Enterprise y Team desde el día de hoy. Para aquellos en los planes Plus y Edu, la espera no será larga, ya que la compañía tiene planes de incorporar el soporte en las próximas semanas.

¿Cómo empezar a utilizar este agente de codificación?

Interactuar con esta nueva herramienta es bastante intuitivo. Los usuarios pueden acceder a ella a través de la barra lateral en la interfaz de ChatGPT.

Para encomendarle una nueva tarea de codificación, bastará con escribir la instrucción (o prompt) y seleccionar la opción ‘Code’ (Codificar). Si lo que se busca es resolver dudas sobre el código existente, se deberá ingresar la pregunta y luego hacer clic en ‘Ask’ (Preguntar).

El tiempo que le toma a Codex completar una tarea varía típicamente entre 1 y 30 minutos, dependiendo de la complejidad de la solicitud. Un punto destacable es que los usuarios tienen la capacidad de monitorear el rendimiento del agente de IA en tiempo real.

Una vez finalizada la tarea, y para asegurar la fiabilidad, Codex provee a los usuarios evidencia verificable de sus acciones. Esto se materializa a través de citas de registros de la terminal y los resultados de las pruebas ejecutadas.

Este mecanismo permite a los usuarios rastrear cada paso realizado por el modelo y, crucialmente, verificar que no haya incurrido en “alucinaciones” (es decir, que no haya inventado información o procesos).

Fuente: OpenAI