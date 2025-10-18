OpenAI y NVIDIA estarán en la CDMX para enseñar sobre IA de forma gratuita

El próximo 19 de octubre, el Parque Tezozómoc en Azcapotzalco será el escenario de algo poco común: una clase masiva y completamente gratuita sobre inteligencia artificial. Y no es cualquier clase, hablamos de aprender directamente de quienes están marcando el rumbo de esta tecnología a nivel mundial.​

La iniciativa es fruto de una colaboración entre Platzi, la plataforma de educación tecnológica, y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco CDMX).

¿Quiénes van a presentarse?

Entre los ponentes confirmados está Freddy Vega, CEO y cofundador de Platzi, cuyo trabajo ha sido reconocido por MIT Technology Review, HP Inc., T4 Education y Forbes. Pero eso no es todo.​

También estará Nicolás Robinson, Head of Global Affairs para América Latina y el Caribe en OpenAI… sí, la empresa detrás de ChatGPT. Y completando el trío de lujo: Jomar Silva, Developer Relations Manager para América Latina en NVIDIA, la compañía que fabrica las GPU que hacen posible toda esta revolución tecnológica.​

No es poca cosa tener a estos tres expertos compartiendo el mismo espacio durante tres horas.​

Miles de personas en un mismo lugar

Se espera que alrededor de 3 mil personas asistan al evento.

Y no estarán solas. Autoridades locales como Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, representantes de la alcaldía Azcapotzalco y Ángel Tamariz Sánchez, titular de la Agenda Digital de la capital, también confirmaron su presencia.​

Todo esto sucederá de 10:00 a 13:00 horas, y para participar solo hay que registrarse de forma gratuita a través de la plataforma Luma. Sin barreras y sin letras pequeñas.​

¿Por qué importa esta clase?

Más allá de los nombres y las empresas involucradas, el evento tiene un propósito claro: abrir el diálogo sobre los retos y las oportunidades que la inteligencia artificial representa para América Latina.

No se trata solo de entender cómo funciona la IA, sino de reflexionar sobre cómo podemos aplicarla en nuestro contexto, en nuestras industrias y en nuestra vida diaria.​

La Mega Clase también busca ofrecer herramientas de aprendizaje accesibles para quien quiera comprender y usar esta tecnología en distintos ámbitos. Porque, seamos honestos, la IA ya está aquí y no se va a ir a ninguna parte.​

CDMX como epicentro tecnológico

Con esta iniciativa, Sedeco CDMX y Platzi apuntan a posicionar a la capital mexicana como un punto de encuentro para la formación y la discusión sobre tecnologías emergentes que están transformando sectores económicos y sociales.​

Es una apuesta por consolidar a la Ciudad de México no solo como un centro urbano o económico, sino como un hub de innovación donde la conversación sobre el futuro tecnológico también tiene lugar.​