OPPO inaugura centro de Inteligencia Artificial ¿Qué planean?

OPPO, la empresa líder mundial en tecnología ha inaugurado el Centro de IA de OPPO, marcando un hito significativo en su compromiso con la investigación y desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).

Desarrollo e integración de IA en ecosistema de OPPO

El nuevo centro se ha establecido con la misión de potenciar las capacidades de IA de OPPO y explorar una amplia gama de aplicaciones de IA centradas en el usuario, con el objetivo de ofrecer experiencias innovadoras y avanzadas.

En una revelación adicional, OPPO ha anunciado que la próxima serie Reno11 5G estará dotada de capacidades avanzadas de IA generativa a partir del segundo trimestre de 2024.

Estas capacidades incluirán características innovadoras como el revolucionario Borrador con IA de OPPO, entre otras. Este anuncio subraya el firme compromiso de OPPO de liderar el camino en el campo de la IA y hacer que las tecnologías de IA sean más accesibles para los usuarios de todo el mundo.

Características principales de la IA de OPPO

En respuesta a la era de los smartphones con Inteligencia Artificial (IA), basándose en su investigación prospectiva y su amplia experiencia en modelos de lenguaje avanzados y tecnología de IA generativa, OPPO destaca cuatro características clave de los smartphones con IA:

Eficiencia computacional mejorada: Los smartphones con IA deben optimizar el uso de recursos informáticos para satisfacer las demandas computacionales de la IA generativa en esta era tecnológica. Conciencia del entorno: Deben ser capaces de comprender el mundo real a través del tiempo mediante sensores, interpretando la compleja información generada por los usuarios y su entorno. Autoaprendizaje avanzado: Deben contar con capacidades de autoaprendizaje para adaptarse y mejorar continuamente en función de las interacciones y los datos recopilados. Generación de contenido multimodal: Deben tener la capacidad de generar contenido multimodal para ofrecer a los usuarios una inspiración constante y un sólido respaldo de conocimiento.

Serie Reno incorporará funciones de IA generativa

OPPO ha presentado su propio modelo de lenguaje de gran escala: AndesGPT, con hasta 180 mil millones de parámetros.

Más allá de sus tres características técnicas principales, que incluyen mejora del diálogo, personalización y colaboración entre dispositivos en la nube, sus capacidades se enfocan en el conocimiento, la memoria, las herramientas y la creación.

Tras su implementación en la nueva serie OPPO Find X7, las funciones de IA generativa de OPPO, como la eliminación inteligente de objetos en fotografías y el resumen de conversaciones telefónicas, han suscitado un gran interés tanto entre los usuarios finales como en la industria en general.

IA generativa en más productos

Considerando que los smartphones y sus ecosistemas circundantes experimentarán una transformación completa gracias a la IA, OPPO está liderando la vanguardia en la aplicación de las últimas tecnologías de IA en dispositivos inteligentes.

En consonancia con su misión de marca “Technology for Mankind, Kindness for the World”, OPPO tiene previsto expandir sus capacidades de IA generativa a más líneas de productos y mercados.

En el segundo trimestre de 2024, OPPO lanzará a nivel global diversas funciones de IA generativa en la serie Reno11 5G, que incluirán el revolucionario Borrador con IA de OPPO, entre otras características destacadas.