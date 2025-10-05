Navegador Comet con IA ahora disponible para todos los usuarios

Perplexity ha abierto las puertas de Comet, su navegador potenciado por inteligencia artificial, para todos los usuarios de Mac y Windows sin costo alguno.

Este lanzamiento marca el fin de las restricciones que limitaban el acceso únicamente a suscriptores de Perplexity Max, quienes pagaban $200 dólares mensuales o a personas con invitación.

Una experiencia que va más allá de las pestañas

Comet se distancia de navegadores convencionales como Chrome o Firefox al reemplazar la tradicional interfaz de pestañas por un sistema de espacios de trabajo.

Esta arquitectura permite organizar la información de manera más eficiente, especialmente para quienes dependen de la web para trabajar e investigar.

El navegador está construido sobre Chromium, lo que facilita importar datos como marcadores y extensiones desde otros navegadores.

Asistente inteligente integrado en cada pestaña

La función principal de Comet es su Asistente, una herramienta de inteligencia artificial accesible desde cualquier pestaña a través de una barra lateral.

Este asistente puede responder preguntas sobre el contenido de una página web, generar resúmenes e incluso navegar por sitios en representación del usuario.

Además, el sistema rastrea las páginas visitadas, el contenido leído y las tareas en curso para sugerir información relacionada según las preferencias del usuario.

Cada nueva pestaña cuenta con su propio Asistente Comet, permitiendo realizar múltiples consultas de forma simultánea. El navegador también cierra automáticamente las pestañas inactivas y envía recordatorios sobre las actividades de sesiones anteriores.

Herramientas especializadas para diferentes necesidades

Comet integra funciones específicas más allá de la navegación básica. Entre ellas se encuentran Discover, que ofrece recomendaciones personalizadas de noticias y contenido similares a Pulse de OpenAI.

También incluye un Asistente de Compras para comparar precios y encontrar ofertas, además de herramientas dedicadas a viajes, finanzas y deportes.

El navegador puede automatizar tareas complejas como redactar correos electrónicos, programar reuniones, completar formularios y realizar reservas de viajes.

Estas capacidades lo convierten en un asistente digital proactivo que ejecuta múltiples pasos sin necesidad de abrir herramientas adicionales.

Funciones exclusivas para suscriptores

Aunque Comet es gratuito, algunas características permanecen reservadas para usuarios de Perplexity Max. El Asistente de Correo Electrónico, que ayuda a redactar respuestas con un tono personalizado, requiere suscripción de pago.

Otra función exclusiva es el “asistente en segundo plano”, capaz de realizar varias tareas en el sistema mientras el usuario trabaja en otras actividades.

La versión gratuita incluye límites de uso, aunque la compañía no ha especificado los detalles exactos de estas restricciones.

Disponibilidad y requisitos

Comet está disponible para descargar en Mac con procesadores M1/M2 y en Windows 10/11. La instalación es directa desde el sitio oficial y permite configurar preferencias iniciales, incluyendo la importación de datos desde el navegador actual.

La compañía ha anunciado que trabaja en versiones móviles para dispositivos Android y en la expansión del asistente en segundo plano.