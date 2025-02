Sam Altman detalla las novedades de GPT-4.5 y GPT-5

Este jueves, Sam Altman, CEO de OpenAI, compartió una actualización sobre la hoja de ruta de los próximos modelos de inteligencia artificial generativa, GPT-4.5 y GPT-5, a través de una publicación en X.

Según el anuncio, GPT-4.5 será el próximo modelo de lenguaje grande (LLM, por sus siglas en inglés) de la compañía, conocido internamente como Orion. Este será el último modelo que no utilice la técnica de “cadena de pensamiento” (chain-of-thought) antes de la llegada de GPT-5.

En su publicación, Altman destacó que OpenAI busca simplificar la experiencia del usuario:

Aunque GPT-4.5 no incorporará la cadena de pensamiento, sentará las bases para GPT-5, un modelo más avanzado que integrará múltiples tecnologías de OpenAI.

— Sam Altman (@sama) February 12, 2025