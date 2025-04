Sam Altman revela planes de OpenAI para un modelo de código abierto

La compañía de inteligencia artificial OpenAI ha revelado planes para lanzar su primer modelo de lenguaje de código abierto desde GPT-2 en los próximos meses.

El anuncio se hizo a través de un formulario de feedback publicado en su sitio web, donde invita a desarrolladores, investigadores y la comunidad tecnológica a compartir sus expectativas. Entre las preguntas clave destacan: “¿Qué te gustaría ver en un modelo de código abierto de OpenAI?” y “¿Qué modelos abiertos has utilizado antes?”.

OpenAI expresó su entusiasmo por trabajar junto a la comunidad para refinar el modelo y maximizar su utilidad.

Además, ofreció la oportunidad de participar en sesiones de feedback con su equipo. Como parte de este esfuerzo, la empresa organizará eventos en San Francisco, Europa y Asia-Pacífico, donde presentará prototipos y recogerá opiniones.

OpenAI enfrenta una creciente competencia de actores como DeepSeek (China) y Meta, que han adoptado estrategias de código abierto para sus modelos de IA.

Esta aproximación ha demostrado ser exitosa: Meta reportó que su familia de modelos Llama superó los 1.000 millones de descargas, mientras que DeepSeek ha captado una base de usuarios global e inversionistas en tiempo récord.

