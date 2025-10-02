Sora 2 presenta importantes avances en creación de video y audio con IA

OpenAI lanzó Sora 2, su modelo más reciente para la generación de video y audio con inteligencia artificial.

Este nuevo sistema mejora la realidad física y ofrece un mayor control para los usuarios, además, se acompaña con una nueva aplicación social que permite experimentar con medios generados por IA de otros usuarios.

Realismo físico y mejor control en el contenido generado

Sora 2 representa un salto importante en la creación de contenido a partir de IA.

A diferencia de modelos anteriores, que muchas veces alteraban la realidad para cumplir con una instrucción, este modelo simula resultados más apegados a la realidad, como un rebote preciso en una escena de basquetbol.

También puede recrear movimientos complejos, como rutinas olímpicas de gimnasia o acrobacias en el agua, respetando las leyes físicas básicas.

Esta mejora en la simulación del mundo real se extiende al audio, con generación de paisajes sonoros, diálogos sincronizados y efectos que coinciden con la acción visual, lo que da un nivel de inmersión más completo.

Función “sube tu imagen”: personalización avanzada

Una novedad destacable es la posibilidad de “subir una versión propia”.

Los usuarios pueden grabar un fragmento de video y audio para que Sora 2 inserte esa representación visual y sonora en cualquier escena que se quiera generar, ya sean personas, mascotas u objetos reales.

Esto abre nuevas formas de interacción y personalización en la creación de contenido con imágenes que quieras añadir desde un inicio a tus creaciones.

Nueva aplicación social para la creación y el intercambio

OpenAI también presentó una aplicación para iOS llamada Sora, que facilita la creación y mezcla de videos cortos generados con IA.

Permite descubrir contenido de la comunidad en un feed personalizable y participar en escenas mediante apariciones (cameos), que solo se activan tras un proceso de verificación para respetar el control de los usuarios y la privacidad.

El diseño de la aplicación prioriza la creatividad antes que la maximización del tiempo de uso. Hay límites diarios en el consumo del feed para cuentas de adolescentes y controles parentales integrados, buscando prevenir abusos y mantener un ambiente seguro.

Acceso inicial y futuro de Sora 2 y su ecosistema

El despliegue de Sora 2 comienza en Estados Unidos y Canadá y la aplicación estará inicialmente disponible solo por invitación para potenciar el uso colaborativo entre amigos.

El modelo es gratuito con límites generosos y la versión avanzada Sora 2 Pro está disponible para usuarios de ChatGPT Pro, se planea luego lanzar una API para integraciones más amplias.

OpenAI considera que estos avances no solo sirven como herramientas creativas, sino que allanan el camino hacia simuladores de mundo generalistas y el desarrollo de robótica avanzada que interactúe con el entorno físico de forma más realista y natural.

Fuente: OpenAI