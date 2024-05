¿Utilizando contenido sin permiso? OpenAI en la mira de los diarios

OpenAI se enfrenta a una nueva batalla legal, esta vez por parte de ocho importantes diarios estadounidenses pertenecientes a Alden Global Capital.

Las publicaciones acusan a la empresa de utilizar contenido protegido por derechos de autor sin su consentimiento para entrenar sus modelos de inteligencia artificial, como ChatGPT y Copilot.

¿En qué se basa la demanda?

Los diarios alegan que OpenAI ha utilizado millones de artículos de sus páginas web, tanto de acceso gratuito como de pago, para alimentar sus modelos de IA. Esto, según ellos, ha tenido un impacto negativo en su negocio, ya que:

No se cita la fuente de la información: En muchos casos, ChatGPT y Copilot presentan información sin indicar su origen, lo que perjudica la credibilidad de los periódicos.

Se pierde la exclusividad del contenido de pago: Al estar disponible de forma gratuita en los chatbots, los lectores dejan de pagar sus suscripciones para acceder a los artículos completos en las páginas web de los diarios.

La IA inventa información falsa: La demanda también menciona casos en los que ChatGPT ha generado noticias falsas que se atribuyen a los periódicos demandantes, como la inventada historia sobre el asma y fumar en The Denver Post.

¿Qué exigen los demandantes?

Los diarios buscan una compensación económica por los daños causados, además de que se impida a OpenAI seguir utilizando su contenido sin su autorización.

Esta demanda se suma a las ya presentadas por The New York Times y The Intercept, que también acusan a OpenAI de utilizar su contenido sin permiso.

¿Qué futuro le espera a OpenAI?

El caso pone de relieve los desafíos éticos y legales que enfrenta el desarrollo de la inteligencia artificial, especialmente en lo que respecta al uso de datos protegidos por derechos de autor para entrenar modelos de IA.

OpenAI ha comenzado a establecer alianzas con algunos grupos editoriales para acceder a su contenido de forma legal. Sin embargo, la resolución de estas demandas podría tener un impacto significativo en el futuro de la empresa y en el desarrollo de la IA generativa en su conjunto.