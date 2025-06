Wikipedia retrocede en el uso de IA para generar resúmenes en sus artículos

La enciclopedia colaborativa más grande del mundo, Wikipedia, ha dado marcha atrás en sus planes de implementar resúmenes de artículos generados por Inteligencia Artificial (IA).

Una iniciativa que prometía facilitar el acceso a la información se encontró con una fuerte resistencia por parte de su comunidad de editores, lo que llevó a la Fundación Wikimedia (WMF) a cancelar la prueba piloto.

El fallido experimento de Wikipedia con la IA

Inicialmente, la plataforma anunció su intención de probar esta nueva funcionalidad con un 10 por ciento de sus visitantes en la versión móvil, ofreciendo resúmenes generados por IA al inicio de los artículos.

La idea era que los lectores tuvieran la opción de activar esta característica, la cual aparecería solo en un conjunto de artículos durante un periodo de prueba de dos semanas. Sin embargo, la reacción de los editores fue contundente y negativa.

La voz de los editores, un clamor contra la automatización

Las reacciones en los comentarios de la WMF, divulgados por 404 Media, no se hicieron esperar. Desde un simple “¡Qué asco!” hasta un “Riendo por no llorar”, la comunidad expresó su descontento. Un editor, en particular, manifestó su preocupación:

El hecho de que Google haya implementado sus resúmenes con IA no significa que nosotros debamos implementarlo. Les ruego encarecidamente que no prueben esto, ni en dispositivos móviles ni en ningún otro lugar. Esto causaría un daño inmediato e irreversible a nuestros lectores y a nuestra reputación como una fuente medianamente confiable y seria.

Preservando la credibilidad ¿Por qué Wikipedia es única?

El mismo editor continuó su argumento, defendiendo la esencia de Wikipedia:

Wikipedia se ha convertido de alguna manera en sinónimo de sobriedad y seriedad, lo cual es excelente. No insultemos la inteligencia de nuestros lectores ni nos unamos a la estampida para lanzar resúmenes de IA llamativos.

Este sentir subraya la importancia que la comunidad otorga a la redacción humana y a la fiabilidad de la información por encima de la velocidad o la automatización.

La tecnología detrás del intento y el valor de la colaboración humana

Para este experimento, los resúmenes fueron generados por un modelo Aya de código abierto de Cohere.

La WMF aclaró que la intención era “medir el interés en una característica como esta y ayudarnos a pensar en el tipo correcto de sistemas de moderación para garantizar que los humanos sigan siendo fundamentales para decidir qué información se muestra en Wikipedia”.

Subrayaron que la retroalimentación de los voluntarios es crucial y que es común recibir una variedad de opiniones, las cuales incorporan en sus decisiones, incluso cambiando de rumbo si es necesario.

¿Un futuro con IA? La promesa de inclusión para próximas implementaciones

En la página de “discusión”, la organización explicó que buscaban satisfacer las necesidades de su audiencia, señalando que “muchos lectores necesitan algún texto simplificado además del contenido principal”.

Aunque la organización no descartó futuros usos de la IA, aseguró que la próxima vez los editores no serán ignorados.

“Integrar la IA generativa en la experiencia de lectura de Wikipedia implica una serie de decisiones serias, con importantes implicaciones, y tenemos la intención de tratarlo como tal”, afirmó el portavoz a 404 Media. “No tenemos planes de llevar una función de resumen a las wikis sin la participación de los editores”.

Con esta pausa, Wikipedia reafirma su compromiso con la redacción humana y el papel central de su comunidad editorial, demostrando que la innovación tecnológica debe ir de la mano con el respeto y la colaboración de quienes construyen el conocimiento.

Fuente: 404Media