Qualcomm Technologies, Inc. ha anunciado la creciente adopción de la tercera generación de plataformas Qualcomm Snapdragon Automotive Cockpit de la compañía por parte de los principales proveedores de primer nivel de todo el mundo, que están aprovechando el diseño escalable de las plataformas para satisfacer las necesidades de los fabricantes de automóviles de ofrecer una variedad de opciones personalizables a los consumidores.

Desde la introducción de las plataformas basadas en inteligencia artificial (IA), Qualcomm Technologies ha visto una tracción continua con los principales proveedores de primer nivel, como Visteon Corporation, Infotainment Business de Alps Alpine Co., Archermind, Bosch, Continental, Foxconn Technology Group, Garmin, Google, Green Hills Software LLC, Harman, JOYNEXT, LG Electronics, Luxoft , Marelli, Maxim Integrated, Micron Technology Inc., OpenSynergy GmbH, Panasonic Corporation, BlackBerry QNX, Sasken Technologies Ltd., Seeing Machines Ltd y Thundercomm.

Siendo las primeras soluciones escalables basadas en inteligencia artificial (IA) anunciadas por la industria automotriz, las plataformas Qualcomm Snapdragon™ Automotive Cockpit de tercera generación están diseñadas para transformar las experiencias en el vehículo, soportando niveles más altos de computación e inteligencia informática necesarios para las avanzadas capacidades presentadas en los vehículos de próxima generación. Esto incluye experiencias de IA altamente intuitivas para la asistencia virtual en el coche, tecnologías de vanguardia para experiencias de audio inmersivas y visuales ricas, interacciones naturales entre el vehículo y el conductor, y casos de uso de seguridad contextual para conductores y pasajeros. Con las plataformas Qualcomm Snapdragon Automotive Cockpit de tercera generación actualmente disponibles para los clientes, Qualcomm Technologies espera ver un despliegue comercial continuo en 2021, acelerando la adopción de las plataformas a partir de finales de 2020.

A medida que las plataformas Snapdragon Automotive Cockpit continúan ganando impulso, los principales proveedores de primer nivel de la industria automotriz y el amplio ecosistema siguen expresando su apoyo y compromiso global en el avance de una nueva clase de rendimiento y experiencias automotrices para los vehículos de próxima generación.

Las plataformas integradas de automoción de Qualcomm Technologies siguen impulsando el liderazgo y el crecimiento en telemática, infoentretenimiento y conectividad en el automóvil, con una cartera de pedidos de más de ocho mil millones de dólares. Qualcomm Technologies ha asegurado el infoentretenimiento y la cabina digital con 20 de las 25 marcas mundiales de automóviles y sigue trabajando con numerosos fabricantes de automóviles y proveedores de primer nivel para llevar las tecnologías de próxima generación a los vehículos.