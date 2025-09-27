NASA prepara misión Artemis 2 para sobrevolar la Luna

La NASA tiene programado el regreso tripulado a la Luna para principios de 2026, con la misión Artemis 2 planificada para enviar a cuatro astronautas en un viaje de 10 días alrededor del satélite natural a bordo de la nave Orion.

Este evento es un paso crucial dentro del programa Artemis, que busca reestablecer la presencia humana en la Luna y preparar futuras misiones de exploración más profundas.

Fechas de lanzamiento y ventana de vuelo

El lanzamiento de Artemis 2 se prevé entre febrero y abril de 2026, con varias ventanas de cinco días durante esos meses. La fecha más temprana posible es el 5 de febrero, mientras que el último día para el lanzamiento sería el 26 de abril.

En caso de cumplirse los planes, el despegue ocurriría de noche, algo inusual para misiones lunares recientes.

La prioridad absoluta es la seguridad de la tripulación, por lo que estas fechas pueden ajustarse conforme se avancen los preparativos y evaluaciones de riesgos.

La tripulación y la nave Orion

Cuatro astronautas conforman la tripulación de Artemis 2: Reid Wiseman como comandante, Victor Glover como piloto, y Christina Koch y Jeremy Hansen (de la Agencia Espacial Canadiense) como especialistas en la misión.

Esta misión tiene un enfoque de “trayectoria de retorno libre” que permitirá volar alrededor de la Luna y regresar a la Tierra, sin hacer contacto con la superficie lunar.

Esto implica que los tripulantes estarán volando a una distancia mayor que cualquier misión humana anterior, lo que hará que la Luna se vea más pequeña desde la cápsula.

Este vuelo es un vuelo de prueba importante que verificará los sistemas espaciales y preparará el terreno para futuras misiones que sí buscarán alunizar.

Estado actual de hardware y próximos pasos

El cohete SLS fabricado por Boeing está casi listo en el Centro Espacial Kennedy, con los impulsores sólidos de Northrop Grumman ya acoplados.

La cápsula Orion y su adaptador están cerca de completarse, y se espera que la nave completa sea presentada en octubre, justo antes de iniciar el proceso final de integración y pruebas.

Aunque Artemis 2 tendrá tripulación, se considera un vuelo de prueba, fundamental para afinar operaciones antes de futuras misiones con alunizajes tripulados y exploración del espacio profundo.

Fuente: Space