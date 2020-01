Samsung NEON, un asistente personal con apariencia realmente humana #CES2020

Hoy Samsung va a realizar su keynote en donde se enfocará al uso de IA, entre esos detallará acerca de Neon, su asistente digital con inteligencia humana. Gracias a los videos oficiales podemos ver que es el primer asistente que tiene un cuerpo virtual.

Hasta ahora solo podemos imaginar cómo sería Alexa, Siri y Cortana pero no Google Assistant ni Bixby. La propuesta de Samsung sin duda se ve más amigable al ver un rostro con varios diseños de avatares que lucen bastante humanos, incluyendo la forma de hablar, ver y “hasta pensar”.

En algunos casos NEON empleó captura de movimiento para traer a la vida las expresiones de los actores, que en algunos casos son idénticos a las imágenes mostrada, pero en otros son “animaciones” creadas por computadora. dichos avatares usan la IA para crear nuevas expresiones, movimientos y conversaciones de forma autónoma, según confirmó en su tuit el director de proyecto Pranav Mistry.

Flying to CES tomorrow, and the code is finally working 🙂 Ready to demo CORE R3. It can now autonomously create new expressions, new movements, new dialog (even in Hindi), completely different from the original captured data. pic.twitter.com/EPAJJrLyjd

— Pranav Mistry (@pranavmistry) 5 de enero de 2020