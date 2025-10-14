Blue Origin prepara segundo lanzamiento de New Glenn rumbo a Marte

Blue Origin, la compañía espacial fundada por Jeff Bezos, está a punto de hacer historia nuevamente.

A principios de octubre, el gigante aeroespacial trasladó la primera etapa de su segundo cohete New Glenn hasta la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida. ¿El objetivo? Llevar al espacio las dos sondas gemelas de la misión ESCAPADE de la NASA con destino a Marte.​

Un cohete que impresiona por su tamaño

La ventana de lanzamiento está programada para finales de octubre o, más probablemente, principios de noviembre. Esta segunda misión, conocida como NG-2, representa mucho más que un simple vuelo espacial: es la primera misión de espacio profundo del New Glenn.​

Cuando está completamente ensamblado, el New Glenn alcanza una altura de aproximadamente 98 metros.

Sí, casi tan alto como un edificio de 30 pisos. Para que te hagas una idea, rivaliza con los cohetes más grandes del mundo y está diseñado para competir directamente con el Falcon Heavy de SpaceX.​

El propulsor, bautizado con el nombre “Never Tell Me the Odds“ (una referencia al clásico Star Wars), será crucial para demostrar que Blue Origin puede recuperar y reutilizar sus cohetes.

La tecnología detrás del gigante

La primera etapa del New Glenn utiliza siete motores BE-4, que funcionan con metano y oxígeno líquido, la segunda etapa, en cambio, emplea dos motores BE-3U que usan hidrógeno y oxígeno.

Esta combinación le da al cohete una capacidad de carga impresionante para misiones complejas.​ Aquí viene lo interesante: Blue Origin planea recuperar y reutilizar completamente esta primera etapa en la misión NG-2, tal como lo hace SpaceX con sus cohetes Falcon.

Sin embargo, hay que ser honestos: el primer vuelo del New Glenn en enero de 2025 logró llegar a órbita sin problemas, pero el intento de aterrizaje del propulsor falló.​

Esta vez, la compañía está más confiada. Según fuentes internas, Blue Origin estima que hay aproximadamente un 75% de probabilidades de recuperar exitosamente la primera etapa en el barco no tripulado llamado “Jack”, nada mal para un segundo intento.​

ESCAPADE: dos sondas rumbo al planeta rojo

Ahora hablemos de la carga útil. La misión ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) está compuesta por dos satélites idénticos llamados Blue y Gold.

Fueron construidos por Rocket Lab y llegaron a la costa espacial de Florida en septiembre para someterse a las últimas revisiones antes del lanzamiento.​

¿Qué harán estas sondas en Marte? Pues bien, su trabajo será estudiar cómo interactúa la atmósfera marciana con el viento solar y el clima espacial. Este fenómeno es clave para entender cómo Marte fue perdiendo su atmósfera a lo largo de miles de millones de años.​

Un segundo intento tras un retraso de más de un año

Originalmente, ESCAPADE estaba programada para volar en el vuelo inaugural del New Glenn en octubre de 2024. Sin embargo, la NASA decidió no arriesgar una misión tan costosa en el debut de un cohete no probado. Una decisión prudente, sin duda.​

Desde entonces, las sondas han estado esperando pacientemente su turno. Incluso regresaron a California en 2024 después de estar en Florida, solo para volver nuevamente en septiembre de 2025 para las preparaciones finales. Ha sido un viaje largo, pero todo indica que la espera valdrá la pena.​

¿Qué sigue?

El calendario está prácticamente definido. Se espera que la ventana de lanzamiento se abra entre el 9 y el 11 de noviembre de 2025, siempre que se completen exitosamente las pruebas previas al lanzamiento, incluida una prueba de fuego estático de la primera etapa.​

Una vez en el espacio, las sondas viajarán hacia Marte y llegarán en 2027. Luego pasarán unos ocho meses ajustando sus órbitas antes de que la misión científica de 11 meses comience oficialmente en junio de 2028.​

Mientras tanto, todos los ojos estarán puestos en Cabo Cañaveral. Blue Origin tiene mucho que demostrar, y esta misión será una prueba de fuego para el New Glenn.

Si todo sale bien, estaremos presenciando el nacimiento de un nuevo jugador importante en la carrera espacial comercial. Y si además logran recuperar el propulsor… bueno, entonces Jeff Bezos tendrá todos los motivos para celebrar.

Fuente: BBC