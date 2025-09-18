Bone-02, el pegamento que cambia la forma de tratar fracturas en minutos

Un equipo de investigadores chinos anunció el desarrollo de un adhesivo médico para huesos llamado “Bone-02” que permite tratar fracturas y fragmentos óseos en solo tres minutos.

Este avance promete acelerar y facilitar la reparación ósea, una meta que la comunidad médica ha perseguido durante décadas.

Inspiración en la naturaleza

El Dr. Lin Xianfeng, cirujano ortopédico y líder del equipo en el hospital Sir Run Run Shaw, se inspiró en la fuerte adhesión de las ostras a superficies sumergidas.

Esa capacidad natural para pegarse incluso en ambientes húmedos y en constante movimiento fue la base para crear un pegamento que puede fijar huesos con precisión en condiciones quirúrgicas complejas, como áreas con abundante sangre.

El adhesivo actúa rápidamente, logrando fijación estable en un rango de dos a tres minutos.

A diferencia de los implantes metálicos tradicionales, el pegamento es bioabsorbible; se disuelve gradualmente conforme el hueso sana, eliminando la necesidad de retirarlo con una segunda cirugía. Este método reduce riesgos de infecciones y reacciones adversas.

Resultados en pruebas y potencial para reemplazar implantes

En más de 150 pacientes, “Bone-02” demostró seguridad y efectividad. Las pruebas de laboratorio indicaron una fuerza de adhesión máxima superior a las 400 libras, resistencia al corte cercana a 0.5 MPa y resistencia a la compresión alrededor de 10 MPa.

Estos valores sugieren que podría sustituir los tornillos y placas de acero usados comúnmente en cirugías ortopédicas.

Antecedentes del producto

Aunque existen cementos y rellenos óseos para fracturas, ninguno posee propiedades adhesivas significativas.

Los primeros adhesivos óseos desarrollados en los años 40, basados en gelatina, resinas epoxi y acrilatos, fueron descartados por problemas de biocompatibilidad.

“Bone-02” representa un avance biomimético que supera estos obstáculos mediante una fórmula que combina compuestos de calcio y proteínas especiales.

