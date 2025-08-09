Han L y Tang L estrenan la Super e-Platform con carga a 1 megavatio

BYD acaba de dar un gran salto en la carga rápida para autos eléctricos con la nueva Super e-Platform, una arquitectura de 1,000V capaz de admitir hasta 1,000A para una potencia pico de 1,000kW, lo que permite cargar hasta 400km de autonomía en solo cinco minutos bajo condiciones ideales.

La tecnología debutará primero en los nuevos Han L y Tang L, orientados al segmento premium y que ya se encuentran en preventa para el mercado chino.

1,000V + 1,000A: receta para megavatios de potencia

La Super e-Platform es una arquitectura “de dominio completo” a 1,000V que eleva a ese voltaje la batería, el motor, el sistema de potencia, el aire acondicionado y otros subsistemas del vehículo, habilitando cargas a 1,000kW cuando la infraestructura lo permite.

El fabricante sostiene que con esta plataforma se alcanza una velocidad de carga pico equivalente a 2km por segundo, lo que se traduce en 400km en 5 minutos, siempre que se use la infraestructura adecuada y en condiciones óptimas.

“El objetivo es que cargar sea tan rápido como repostar gasolina”, afirmó Wang Chuanfu, presidente de BYD, al presentar la plataforma.

Batería Flash Charging y electrónica de potencia de nueva generación

La clave está en la “Flash Charging Battery”, con canales iónicos optimizados que reducen la resistencia interna en 50% y permiten corrientes de hasta 1,000A con una tasa de carga de 10C, cifras que BYD califica como récord en vehículos de producción.

Para manejar estas exigencias, BYD también desarrolló chips de potencia de carburo de silicio (SiC) de grado automotriz con tensiones nominales de hasta 1,500V, buscando mantener eficiencia y control térmico a potencias extremas.

Han L y Tang L: primeros embajadores de la carga a 1MW

Los primeros modelos en estrenar la Super e-Platform son el sedán Han L y el SUV Tang L, con posicionamiento premium y especificaciones que alcanzan hasta 800hp en el Han L y 650hp en el Tang L, según reportes técnicos iniciales.

Ambos ya abrieron reservas en China, con un enfoque claro en mostrar el potencial de la nueva arquitectura.

Infraestructura: el otro medio megavatio de la ecuación

Lograr 400km en 5 minutos no depende solo del auto; exige cargadores de 1,000kW y redes preparadas para altos voltajes y corrientes sostenidas.

BYD anunció planes para desplegar miles de estaciones de carga ultrarrápida con módulos de almacenamiento intermedio para estabilizar la demanda y mantener potencias elevadas incluso en zonas con capacidad limitada de red.

En pruebas y demostraciones, se ha reportado que los paquetes de batería mantienen potencias muy altas incluso con estados de carga elevados, llegando a 600kW al 90%, según mediciones compartidas por prensa técnica y materiales de la marca.

Por ahora, BYD no confirma fechas para mercados fuera de China con esta plataforma de 1MW, aunque la presión competitiva de marcas como Porsche, Tesla o Lucid podría acelerar las exportaciones y variantes regionales.

Fuente: Electrek