BYD U9 Track Edition supera los 470 km/h y desafía a los superdeportivos europeos

El fabricante de autos eléctricos más grande del mundo acaba de romper el récord de velocidad máxima con el primer vehículo eléctrico producido en masa que utiliza un tren motriz de 1.200 voltios.

Gracias a controles térmicos especiales, el modelo Yangwang U9 Track Edition de BYD alcanzó 472,41 km/h en una pista cerrada en Alemania, cifra que lo posiciona como el auto eléctrico de producción más rápido del planeta.

El récord: el U9 Track Edition de BYD

Marc Basseng, piloto especializado, fue quien llevó al Yangwang U9 Track Edition a esta velocidad extrema en el circuito ATP de Papenburg, Alemania.

Durante la prueba, el deportivo eléctrico superó marcas históricas como la del Rimac Nevera R (431,35 km/h) y el Aspark Owl (438,7 km/h), e incluso se acercó a la barrera de leyendas como el Bugatti Chiron.

El récord obtenido no fue casualidad. Alemania, referente mundial en ingeniería automotriz, fue el escenario elegido, mostrando la ambición global de los fabricantes chinos por dominar el segmento de alto rendimiento eléctrico.

Innovación eléctrica sin precedentes

El Yangwang U9 Track Edition sobresale no solo por la potencia, sino también por la tecnología de su tren motriz.

Es el primer modelo que utiliza un sistema de 1.200 V producido en masa, con cuatro motores eléctricos independientes capaces de generar, en conjunto, más de 3.000 caballos de fuerza (unos 2.220 kW).

Esto permite lograr una relación peso-potencia superior a 1.200 hp por tonelada, situándose a la cabeza de la industria global.

Para sostener este rendimiento, el U9 recibió mejoras clave en la gestión térmica, facilitando mantener la potencia en condiciones extremas sin comprometer la seguridad o la durabilidad del vehículo.

La batería utilizada es una LFP de 80 kWh, mucho más accesible en coste que las utilizadas por otros modelos hiperexclusivos.

Comparativas internacionales

El Yangwang U9 Track Edition no solo venció a sus rivales directos. Superó la velocidad máxima de referencias como el Bugatti Veyron (431 km/h) y se quedó cerca del Bugatti Chiron Super Sport 300+, que mantiene el récord entre los autos de combustión interna con 490,48 km/h.

Este logro es aún más impresionante si se considera el precio, ya que la versión estándar del U9 cuesta cerca de $235,000 dólares, contra los más de dos millones de modelos como el Nevera R.

Europa se ha convertido en el siguiente gran objetivo para fabricantes chinos, como BYD y Xiaomi.

Este tipo de logros ayudan a consolidar la percepción de China como potencia tecnológica en movilidad eléctrica, retando a marcas históricas y marcando tendencias que impactarán el mercado global con el aumento de opciones en el mercado.

Fuente: BYD