Visiomax ya trabaja en la producción de la primera cámara frontal dentro de pantalla

El uso del lector de huella dentro de la pantalla ya es un diseño bastante frecuente entre los fabricantes de smartphones, pero no incluye a la cámara frontal, la cual suele aparecer en un espacio independiente. Según Visiomax, ellos ya iniciaron la producción masiva de una pantalla que incorpora a la cámara frontal dentro de la pantalla.

Con un diseño de este tipo, no aparecerían protuberancias en la pantalla, el diseño fluiría sin huecos, notch o cámaras desplegables. Si todo sale bien, sería a finales de este año o inicios de 2021 cuando aparezcan en masa los primeros.

China’s display manufacturers, Visionox, has just announced the world’s first mass-produced under-display camera solution. The world’s first under-display camera phone will be released. pic.twitter.com/QWkQioy2LZ

— Ice universe (@UniverseIce) June 8, 2020