Tesla deja atrás el proyecto Dojo y prioriza chips de Nvidia, AMD y Samsung

Tesla enfrenta una caída en ventas a nivel mundial y, en medio de esta crisis, decide abandonar la construcción de su supercomputadora interna Dojo.

Este proyecto estaba orientado a procesar visión por computadora para su sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS).

El abandono del proyecto Dojo

Dojo, que había sido ampliamente promocionado por el CEO Elon Musk, pierde a su líder y gran parte de su equipo, quienes han sido reclutados por una empresa rival de centros de datos.

El equipo restante será reasignado a otros proyectos de centros de datos dentro de Tesla. Musk admitió que Dojo era un “tiro largo” y expresó que no tiene sentido que Tesla divida sus recursos en diseñar dos chips de inteligencia artificial tan diferentes.

Tesla ahora buscará socios tecnológicos externos como Nvidia, AMD y Samsung para fabricar sus chips AI. Sin embargo, no descarta del todo sus propios chips, y Musk afirmó que los futuros chips Tesla AI5, AI6 y posteriores serán excelentes para inferencia y buenos para entrenamiento.

Competencia y fuga de talento en Tesla

El equipo Dojo sufrió la competencia feroz en el mercado de inteligencia artificial, con grandes empresas ofreciendo salarios muy altos para captar talento de Tesla. Además, la empresa enfrenta una fuga generalizada de ejecutivos clave, lo que afecta su desarrollo tecnológico y operación.

La empresa también lidia con las consecuencias de las controvertidas posturas políticas de Musk, que han afectado las ventas y las finanzas de Tesla.

Los intentos de desarrollar tecnologías de conducción autónoma han tenido problemas técnicos y riesgos evidentes, como lo demuestra el accidentado lanzamiento del servicio robotaxi en Austin, Texas.

Impacto legal y percepción del mercado

Recientemente, Tesla fue declarada parcialmente responsable en un juicio en Florida por un accidente fatal con su software Autopilot, que le costará cerca de $250 millones de dólares.

A pesar de ello, la capitalización de mercado de Tesla se mantiene por encima del billón de dólares, con acciones en aumento en el último mes.

Durante la última llamada de resultados, Musk mencionó la intención de unificar sus chips en un único diseño llamado Dojo 3. Pero con la disolución del equipo Dojo, el futuro del proyecto de supercomputadora de Tesla parece dudoso.

La reciente alianza con Samsung por $16.5 mil millones de dólares para semiconductores AI apunta a que Tesla seguirá dependiendo de hardware externo.

Fuente: Reuters