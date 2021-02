Este 2021 la carga inalámbrica viene con todo pero Xiaaomi, Motorola y ahora OPPO quieren demostrar que ni siquiera se necesita colocar los equipos en una base para que se carguen, sino hasta en el aire, al tenerlos en la mano se puede hacer.

OPPO ha publicado un video en donde se puede ver que el OPPO X 2021 está siendo recargado, pero sin estar en una base. Esta tecnología se ha demostrado durante el Mobile World Congress de Shangai.

Por ahora el “Wireless Air Charging” alcanza cargas de 7.5 W, con ayuda de resonancia magnética, por lo que la carga inicia apenas el dispositivo está a unas pulgadas de la base del tapete de carga, sin impedir que el usuario siga con su juego o la actividad que realice. De hecho OPPO indica que funciona estando dentro o fuera del eje de carga, tal como se ve en el siguiente tweet.

A closer look at Wireless Air Charging

Working on or off axis with the charger, you can charge up and use the smartphone at the same time without being tethered to a charging stand or cable! ? ? #MWC21 #OPPOxMWC21 pic.twitter.com/9iiunPBzPs

— OPPO (@oppo) February 23, 2021