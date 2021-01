Carl Pei había anunciado el lanzamiento de su nueva empresa: su nombre es Nothing y producirá dispositivos inteligentes que se espera sean lanzados durante el primer trimestre de 2021.

Como se sabe, Cal Pei es uno de los fundadores de OnePlus, quien dejó la empresa, para ahora presentar la nueva, basada en Londres, donde ofrecerá tecnología de consumo, con inversores como el inventor del iPod Tony Fadell, Kevin Lin (cofundador de Twich), el CEO de Reddit Steve Huffman y el youtuber Casey Neistat.

We rethought everything and came up with #Nothing. pic.twitter.com/VSz905Kgug

— Nothing (@nothingtech) January 27, 2021