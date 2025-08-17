¿Qué es Guowang? Así responde China al dominio de Starlink

El nuevo gigante del espacio ¿Qué es Guowang?

China está reforzando rápidamente su presencia en la carrera global del internet satelital.

Con el reciente lanzamiento exitoso de la octava tanda de satélites desde el Centro Espacial de Wenchang, en la isla de Hainan, el proyecto Guowang —cuyo significado es “red nacional”— avanza para convertirse en la red satelital de telecomunicaciones más grande de China.

Impulsado por la empresa estatal China SatNet, este ambicioso sistema prevé llegar a un total aproximado de 13,000 satélites en órbita baja terrestre.

Guowang es considerado la carta fuerte de China para competir de tú a tú con Starlink, la red de SpaceX, que actualmente lidera el mercado de internet satelital con más de 8,000 satélites operativos.

Un despliegue que va tomando ritmo

Desde su primer lanzamiento en diciembre de 2024, Guowang ha intensificado el ritmo de sus misiones. Cada lanzamiento transporta de 8 a 10 satélites de gran tamaño, lo que difiere de Starlink, que envía hasta 28 satélites en una sola misión.

A mediados de agosto de 2025, ya se habían realizado ocho lanzamientos oficiales, incluyendo cuatro en solo tres semanas, reflejando la urgencia de China por acelerar el despliegue y competir directamente en el sector más estratégico de las telecomunicaciones espaciales.

Guowang no solo busca densidad, sino también resiliencia y alcance mundial. Gracias a tecnologías como antenas de matriz en fase, enlaces láser entre satélites y capacidades RF avanzadas, la red espera cubrir tanto China como mercados emergentes en América Latina, África y Asia.

Es importante mencionar que China también respalda constelaciones paralelas como el proyecto Qianfan, otra red de miles de satélites con acuerdos en Brasil, Malasia y Tailandia, entre otros países.

Implicaciones geopolíticas y críticas

La expansión de Guowang tiene un claro componente geopolítico. Analistas internacionales señalan que, al ofrecer servicios de internet desde el espacio, China podría fortalecer su influencia en regiones donde el acceso a proveedores occidentales es limitado.

Esto genera controversia y ciertos temores respecto al posible control estatal chino sobre servicios digitales internacionales, un factor que será clave en la futura “guerra fría” tecnológica.

Por otro lado, algunos expertos advierten sobre retos técnicos, especialmente la fiabilidad de los satélites y la sostenibilidad del entorno orbital frente a tantas nuevas mega-constelaciones.

China no tiene intenciones de bajar el ritmo. Se esperan más lanzamientos de Guowang en los próximos meses, con el objetivo de aproximarse rápidamente a los números de Starlink y consolidar su presencia como actor imprescindible en el sector del internet espacial.

