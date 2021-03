Científicos e investigadores de la Universidad de Fudan, en Shanghái, han desarrollado una nueva tecnología que permite tejer puntos luminosos en una tela y puede utilizarse como pantalla para mostrar imágenes. Se trata de un nuevo material compuesto por diminutos puntos luminosos.

Han logrado tejer hilos conductores de electricidad y puntos luminosos en un tejido de algodón. Cada uno de estos puntos de luz pueden controlarse electrónicamente, por lo que se pueden implementar en camisetas, ropa para ciclistas o motociclistas, los cuales integrarían una pantalla en la manga para leer información de una ruta.

Los investigadores utilizaron el fenómeno de la electroluminiscencia, en donde ciertos materiales emiten luz cuando se les aplica corriente eléctrica. Los hilos luminiscentes se cruzan regularmente con hilos de plástico conductor en el tejido, por lo que, cuando se aplica una pequeña tensión eléctrica, los filamentos luminosos comienzan a brillar.

Mostrar imágenes en las camisetas haciendo uso de esta tecnología no requiere de baterías especiales debido a que no consume casi energía, ya que es funcional con un consumo de energía inferior a un milivoltio. Dado a que el consumo de energía es tan bajo, la camiseta que integre esta tecnología no se calentará, por lo que es esencial para integrarlo para su uso comercial.

Por otro lado, la tela se puede doblar miles de veces sin que afecte su funcionamiento, además, también se puede lavar. Por si fuera poco, todas las funciones de un teléfono inteligente podrían integrarse en una camiseta, por lo que podríamos incluso recibir notificaciones y verla directamente en la manga de nuestra camiseta.

Con información de Nature