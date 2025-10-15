¿Cómo mover un árbol histórico de 450 toneladas? La respuesta está en Texas

Un roble de 400 años que vale casi un millón de dólares

¿Cuánto valdría para ti un árbol que ha visto pasar cuatro siglos de historia? Para la ciudad de Kyle, en Texas, la respuesta es clara: casi un millón de dólares.

No es broma. Las autoridades locales están invirtiendo esa cantidad para reubicar un roble centenario apodado cariñosamente “Jolene” (su nombre oficial es Old Stagecoach Heritage Oak).​

Este gigante vegetal tiene más de 1.3 metros de diámetro en su tronco y, aunque su edad exacta es un misterio, se estima que lleva en pie desde antes de que Estados Unidos fuera siquiera un país.

El problema es que está a escasos 15 centímetros del borde de la carretera, lo que complica el flujo vehicular y representa un punto de estrangulamiento en una curva.​

La batalla ciudadana que salvó a Jolene

Cuando en 2020 los funcionarios comenzaron a evaluar mejoras viales en Old Stagecoach Road, el futuro de Jolene quedó en el aire. Los vecinos no se quedaron de brazos cruzados.

Una petición en línea reunió más de 2,000 firmas pidiendo preservar el árbol. “Este árbol es más viejo que Estados Unidos. Necesitamos preservarlo”, declaró Casey Landers, una activista local, en enero pasado.​

La presión social dio frutos, en febrero de 2025, el Consejo Municipal votó seis a uno a favor de reubicar el roble en lugar de talarlo.

La decisión no fue sencilla: algunos reportes municipales sugerían que el árbol podría no sobrevivir al traslado, mientras que otros lo consideraban lo suficientemente saludable para intentarlo.​

Tecnología espacial para mover un gigante

Aquí es donde la cosa se pone interesante. La ciudad contrató a Environmental Design, una empresa texana especializada en reubicación de árboles monumentales. Y no van a usar grúas convencionales ni excavadoras comunes.

El arma secreta se llama ArborLift, un sistema patentado en 2014 que pocos han visto en acción.​

¿Cómo funciona esta maravilla tecnológica? Imagina una serie de cojines neumáticos inflables (llamados “vejigas” o bladders en inglés) que se colocan bajo una plataforma de acero insertada debajo del árbol.

Estos cojines se inflan mediante ráfagas controladas por computadora, distribuidas de manera uniforme y precisa, lo que permite elevar la plataforma sin dañar las raíces.​

Una vez que la enorme bola de raíces queda estabilizada, el roble será cuidadosamente colocado sobre un remolque para su transporte. El sistema ArborLift distribuye el peso de forma tan eficiente que puede mover árboles que pesan más de 450 toneladas sin dañar el suelo circundante ni las raíces.​

Un viaje corto pero costoso

El nuevo hogar de Jolene estará a solo 400 metros de distancia: un pequeño parque diseñado específicamente para recibirla.

El costo total del proyecto, que incluye el traslado, la preparación del terreno y la construcción del parque, rondará los $1.6 millones de dólares. La mayor parte del financiamiento provendrá de bonos municipales.​

Pero esto no termina con la mudanza. Las autoridades de Kyle se comprometieron a monitorear la salud del árbol durante dos años, rastreando condiciones del suelo, niveles de humedad y regeneración de raíces.

“Aunque la reubicación no garantiza la supervivencia según múltiples estudios contratados por la ciudad, estamos comprometidos con los esfuerzos de mantenimiento a largo plazo necesarios para darle al roble su mejor oportunidad“, señalaron funcionarios municipales.​

Una operación casi única en el mundo

Si el traslado resulta exitoso, la reubicación de Jolene se convertirá en uno de los proyectos técnicamente más avanzados de Estados Unidos en su tipo. Kyle se unirá a un puñado de ciudades en todo el mundo donde se ha utilizado el sistema ArborLift para mover árboles.​

La empresa Environmental Design cuenta con algunas de las palas hidráulicas más grandes del mundo para trasplantar árboles, pero el método ArborLift ofrece una alternativa más segura y precisa.

Esta tecnología ya ha sido utilizada en proyectos que involucran árboles de más de 450 toneladas, incluyendo ejemplares en fincas históricas y universidades.​

Más que un árbol: un símbolo de identidad

Para los residentes de Kyle, Jolene no es solo un roble antiguo. Es un pedazo vivo de la historia local, un punto de referencia que ha acompañado a generaciones.

“He vivido en Kyle durante 25 años y ese árbol ha sido una parte HISTÓRICA de nuestro pueblo. Merece ser protegido y preservado para durar mucho tiempo después de nosotros”, escribió Sam, un vecino, en apoyo a la petición para salvarlo.​

El proyecto demuestra que el crecimiento urbano y la conservación ambiental no tienen por qué ser enemigos.

Es un ejemplo tangible de cómo la tecnología moderna puede trabajar en armonía con la naturaleza. Y sí, tal vez cueste casi un millón de dólares… pero ¿cuánto vale preservar 400 años de historia? Para la ciudad de Kyle, la respuesta es clara.​

