El próximo 24 de septiembre tendrá lugar la edición 2020 de The Next About Digital Leaders, evento gratuito organizado por IEBS, la 1a escuela nativa digital online en español del mundo y IEBS Executive, la primera maestría de negocios diseñada para la era post-pandemia.

The Next About Digital Leaders tiene como objetivo compartir experiencias de diferentes organizaciones que aplican las tecnologías digitales, para aprender a liderar proyectos de cambio mientras se reflexiona sobre el liderazgo y la organización empresarial.

Las ponencias tratarán temas tan relevantes en la actualidad como la influencia de la pandemia en la transformación digital de las empresas, marca personal en redes, el futuro del trabajo, blockchain, Big Data y cómo comunicar en tiempos de recuperación, entre otros.

La jornada se llevará a cabo el próximo 24 de septiembre via streaming desde la página web oficial del evento. Dará comienzo con un primer bloque de expertos en España que empieza a las 16h de España (9h de Ciudad de México), y un segundo bloque de expertos desde México que comenzará a las 24h de España (17h de Ciudad de México).

The Next About Digital Leaders contará con ponentes del nivel de Rubén Calvo, Corporate Development Director at Antevenio; Beatriz Remón, Chief Digital Officer at IBM Director of Developers Ecosystem; Héctor Robles, fundador de Honest Strategy; Pedro Baños, Analista, escritor y conferenciante en Geopolítica, estrategia, seguridad, terrorismo y otros; Guilianna Aguilar, Manager Ecommerce; Jorge Alor, fundador y CEO de BNN; Anabel López Méndez, Comunicacón Corporativa de Netflix Latam; y Néstor Márquez, Top Voice Linkedin.

El evento es completamente gratuito y abierto a todo el público interesado en temas de liderazgo y transformación digital. Para más información sobre el evento:https://www.digital-leaders.es/